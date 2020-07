Fiscal responde a acusaciones sobre supuesta parcialidad en accidente de Zoé Robledo

En entrevista para el programa RadioMX, el fiscal general Jorge Llaven Abarca dio precisiones sobre la supuesta tergiversación de los hechos correspondientes al accidente automovilístico en el que se vio involucrado el director general del IMSS

Dale “play ” a la entrevista.

Entrevista con Carlos Loret de Mola

• Sobre lo que comentó la viuda, señaló que desde el momento que tuvieron conocimiento del accidente iniciaron investigaciones y se acudió con personal pericial, ministerios públicos, al lugar de los hechos.

• Dijo que, como lo mencionó en un comunicado, se tuvo a la vista 2 vehículos, uno de ellos a un costado de la carretera en una bajada.

• Mencionó que, a través del dictamen de causalidad y daños, cual fue la causa y éste fue el exceso de velocidad conducido por el occiso, quedando a un costado.

• Loret de Mola preguntó si el director y su comitiva iban a exceso de velocidad a lo que el Fiscal respondió que no. Agregó que ellos rindieron declaración y comentaron que iban de regreso del aeropuerto, iban hacia Tuxtla Gutiérrez.

• El periodista cuestionó que si entonces no estaban retrasados en un vuelo e iban a toda velocidad a lo que el Fiscal respondió que no, que ellos venían de regreso, no iban hacia el aeropuerto.

• Dijo que entiende que el director refirió que no llegó a su vuelo y venía de regreso otra vez a Tuxtla. “Más allá de ello no hay indicios de que ellos venían a exceso de velocidad, ellos se hacen a un costado de la carretera cuando el vehículo compacto rebasa, pierde el control y se estrella.

• Dijo que entiende los comentarios de la viuda, sobre manipulación y cámaras, lo cual es falso.

• Loret de Mola comentó que la viuda dice que hay videos y testigos pero el Fiscal dice que no hay videovigilancia en esa zona y es una zona despoblada. Pero si ella tiene un video, ojalá pueda aportar para incorporarlo a la carpeta de investigación.

• Afirmó que hoy se tienen elementos periciales suficientes para determinar la causalidad del accidente y fue el exceso de velocidad del otro vehículo.

• Ella está haciendo algunas aseveraciones y si tiene algún testimonio como ella comenta, aún está abierta la carpeta de investigación.

• Loret de Mola preguntó si están encubriendo al director del IMSS y el Fiscal dijo que no, que están haciendo una investigación transparente y objetiva, y así se ha hecho siempre, sin fabricar delitos a nadie ni encubrir a nadie.

• Recordó que la responsabilidad penal es para el que conduce el vehículo y el director iba a de copiloto por lo que no hay investigación penal ni responsabilidad, sólo los conductores

• Invitó a la viuda que confíen en la autoridad, harán una investigación profesional y objetiva, y si tiene algo que aportar a la carpeta de investigación, que lo haga para que se tenga conocimiento de ello porque hasta ahora no hay ningún video presentado o testimonios.

• Agregó que hay un dictamen pericial y con base a ello se está trabajando la investigación.