Foráneos y sus vehículos razers quieren pasar por encima de prestadores de servicios de Puerto Arista, relatan

Rentadores de cuatrimotos denuncian la invasión de foráneos prestando servicios sin medidas de seguridad y con alto impacto negativo contra el medio ambiente de la región, siendo los vehículos razers un ejemplo de ello

Aquínoticias Staff

Luego de que en Facebook circulara información sobre la renta de razers (autos todo terreno) para esta Semana Santa en las playas de Puerto Arista, Playa del Sol y Boca del Cielo, rentadores de cuatrimotos de la zona señalan que no permitirán que este servicio se oferte en la región.

Los inconformes no ven con buenos ojos que estos autos razer circulen en la playa, sobre todo en esta temporada, ya que aseveran, los recorridos que estos realizan dejan daños en el sitio, afectando los recorridos y caminatas de todas las personas.

Tampoco dejan de lado que estos razers suben a las dunas, -montículos de arena que sirven como barrera natural-, y que sin la supervisión o recomendaciones al usuario podrían registrarse accidentes como volcaduras. Sobre esto, según testimonio de lugareños, en los accidentes más graves y que han cobrado la vida de algunas personas en esta zona se han visto involucrados los razers.

Por otro lado, considerando que esta playa es un sitio de anidación de tortugas marinas, la velocidad y las marcas de estos autos son una mala combinación cuando las tortugas salen a anidar, ya que al no tener una superficie adecuada, estas regresan al mar sin cumplir su cometido y en otros casos, los nidos son aplastados.

Dentro de los argumentos expuestos por la cooperativa de socios de rentadores de cuatrimotos de Puerto Arista, indican que ellos ya llevan más de 25 años prestando este servicio en la zona, con ciertos lineamientos y reglamentos internos de operatividad, por ejemplo, las cuatrimotos que ellos usan son de bajo cilindraje, y los motores están “gobernados” para limitar su velocidad y son de bajo peso.

“Es cierto que la playa es pública, pero al final, los primeros y los últimos responsables de lo que aquí sucede para bien o para mal somos los pobladores de la región. En ese sentido, no se vale que venga cualquier persona de fuera a ocasionar conflicto y problemas, y después seamos nosotros los que tengamos que resolver o a quienes nos culpen”, dijeron los agremiados.

Sobre esto último, existe el caso más reciente de un atropello que se reportó el domingo 26 de marzo en la playa y en el que las personas agraviadas denunciaron que fue culpa de los rentadores de cuatrimoto de Puerto Arista.

Al respecto, la cooperativa relató que quien ofertó ese servicio no fue un rentador local, sino un servicio foráneo que está aprovechando la temporada para “hacer su agosto”, por lo que se deslindan de responsabilidades; pues remarcan, ellos cuentan con reglamentos y lineamientos internos para estar en playa, cuidando siempre a los visitantes, ya que esta actividad es el principal sustento para sus familias, pues son personas que viven en la región.

Cabe destacar que de los 70 socios, algunos son personas que contribuyen en la vigilancia y protección de nidos de tortuga marina en la región, y otros, contribuyen en temas de saneamiento y limpieza de playas, actividades pro del medioambiente, resaltando la buena imagen de la zona y la calidad de su servicio.

Con todas estas manifestaciones, solicitan a las autoridades que no permitan que quienes van a lucrar con los razers entren a la playa en estos días vacacionales, sin perder de vista también que hay personas que no pertenecen a la zona que han bajado a rentar cuatrimotos sin pertenecer a la cooperativa, y estos no tienen límite de velocidad ni se acatan a los reglamentos.