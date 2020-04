Fresco, local y hasta tu casa

Un par de emprendedores tuxtlecos implementaron un servicio para acercar el mercado San Juan hasta tu domicilio sin que temas por un contagio por Covid-19, además de contribuir a la seguridad financiera de locatarios

Lucero Natarén / Aquínoticias

Durante esta emergencia sanitaria, el impacto no únicamente lo ha recibo el sector salud, sino también lo económico, y aunque no podemos hacer mucho ante la enfermedad, podemos hacer algo por lo financiero.

El miedo provocó que los usuarios de mercados públicos dejaran de asistir a realizar sus compras y mejor permanecer en casa como parte de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud. Sin embargo, esta decisión llevó a la quiebra a muchos que vivían al día de dichas compras.

Fue así como, preocupados por el presente y el futuro de los comercios locales, un par de jóvenes emprendedores crearon “Tux-Mercadito”, una plataforma de entrega a domicilio desde el Mercado San Juan de Tuxtla Gutiérrez.

Angélica del Pilar Colmenares Gutiérrez y Erick Geovanni Pérez Aguilar son dos jóvenes que promueven la plataforma vía WhatsApp para que los tuxtlecos consuman lo local y lleven el mercado a su domicilio. Tan sólo necesitas enviar tu lista de compra al número: 9613221931, recibirás tu pedido y podrás pagar en el momento.

Con la iniciativa de #QuédateEnCasa, tú y tu vecino, aprovecharán a pedir sus productos frescos del mercado y serán llevados a la puerta de tu hogar con prontitud, responsabilidad y con un servicio a costo accesible. Vale la pena destacar que, buscando no afectar más la economía de los comerciantes y los consumidores, no elevan el precio del producto, su ganancia sólo ocurre por el traslado.

“La única manera de ayudarnos entre todos es consumiendo lo local. En los mercados hay una riqueza increíble tanto cultural como gastronómica. Si dedicamos una parte de nuestro presupuesto a invertirlo en pequeños negocios, nos va bien a todos”, dijo Angélica.

Ten en cuenta que al registrar el número telefónico, observarás el catálogo de productos y precios que “Tux Mercadito” tiene disponible para ti. Encontrarás frutas, verduras, carnes, en fin, todo lo que el mercado ofrece.

Con tu compra beneficiarás el comercio local. Angélica Colmenares nos cuenta que el objetivo de crear esta plataforma de llevar el mercado a tu domicilio fue tras ver la necesidad de las personas de llevar alimento a su casa sin correr riesgo de contagio por el coronavirus.

Incluso, implementarán una dinámica en su página de Facebook Tux Mercadito en donde los usuarios podrán compartir lo que cocinaron con lo comprado, es decir, compartir sus experiencias ya sea cocinando solos, o con su familia, fomentando la convivencia en los hogares.

Impulsar la economía de Chiapas y fomentar el consumo fresco y local está en tus manos.