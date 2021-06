Fueron 43 las normalistas detenidas en Puebla, CNDH pide respeto a protesta

La CNDH emitió un boletín de prensa donde exhortó “a las autoridades del gobierno de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas

Samantha Páez Guzmán / Cimac Noticias

Puebla, Pue. El gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina que fueron 43 las normalistas detenidas el martes 1 de junio, esto después de que realizaran una protesta para exigir mejoras en las instalaciones educativas, aumento en el apoyo económico que se les otorga y una unidad móvil para transportarse.

Las estudiantes detenidas -según el mandatario- fueron llevadas a las instalaciones del C5, en el municipio de Cuautlancingo, donde se les tomó su declaración y se les liberó alrededor de las seis de la mañana, aunque seguirán sujetas a “los procedimientos de la ley”.

En entrevista telefónica, una de las estudiantes, quien por seguridad prefirió no dar su nombre, dijo que se manifestaban de forma pacífica e intentaban hacer un plantón, cuando granaderos llegaron a golpearlas a ellas, a sus compañeros normalistas que las acompañaban, y también a los choferes que las llevaron a Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobernación estatal. “Hay compañeros que los golpearon brutalmente”, agregó.

Ante los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un boletín de prensa donde exhortó “a las autoridades del gobierno de Puebla a cumplir con sus obligaciones constitucionales de garantizar, proteger y facilitar las protestas y manifestaciones públicas, como Derechos Humanos, así como los estándares que deben enmarcar el uso progresivo —y como último recurso— de la fuerza en contextos de protesta”.

Con respecto a los acuerdos con el gobierno estatal, la normalista comentó que no se han cumplido en absoluto, que no ha llegado el recurso para la ración de alimento que les corresponde, ni se han terminado las obras para habilitar salones de clases, videoteca y sala de cómputo, a pesar de que se anunció el regreso a clases presenciales para agosto.

“No ha cumplido nada, desde la audiencia que según nos había dado, son acuerdos que había firmado y que no había cumplido, no hay recurso por parte de él. Según ya hay una mesa de diálogo, pero no tenemos ese recurso para la normal, no ha llegado”, comentó la estudiante.

De acuerdo con el secretario de Educación Pública estatal, Melitón Lozano Pérez, las estudiantes tienen la beca Benito Juárez, con lo cual reciben un apoyo mensual y que el camión solicitado no se ha entregado por cuestiones relacionadas con la pandemia.

Sin embargo, la estudiante refirió que el apoyo que pidieron es para los gastos en alimentación, ya que desde 2018 se invierten 70 pesos por persona diarios y consideran que el gasto debería subir a 90 o 100 pesos por persona.

Otra cuestión que está pendiente es que se mantenga la matrícula, ya que el gobierno estatal propuso que sólo ingrese el mismo número de estudiantes que egresa, es decir, si durante 2021 egresaron 60 alumnas, para el siguiente ciclo escolar ingresen 60 estudiantes, pero esto significaría dejar fuera a otras 120 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.