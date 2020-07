Fumigación y desinfección no son dañinas, no se dejen engañar: Rutilio

El gobernador pidió atender con amabilidad y respeto a quienes recorren casa por casa para identificar posibles casos de coronavirus y brindar atención necesaria

Aquínoticias Staff

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que ahora más que nunca es necesario no confiarse para evitar contagios de COVID-19, por lo que exhortó a la población a no bajar la guardia y extremar precauciones tanto fuera como dentro de casa, a través de medidas como el lavado constante de manos con agua y jabón, no tocarse la cara y guardar sana distancia, por lo menos de dos metros.

“En Chiapas, tenemos todo para curarte pero lo importante es que sigas acatando con responsabilidad y seriedad las recomendaciones de las y los expertos y especialistas, porque ésta es una pandemia que, aunque nunca se había visto en el mundo, no es difícil de erradicar, sólo debemos tener la disciplina de cuidarnos y no confiarnos ni en el hogar con el fin de proteger la salud de nuestros seres queridos”, expresó.

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el mandatario señaló que ante la necesidad de realizar acciones de fumigación y sanitización para combatir la propagación del dengue y COVID-19 en los distintos municipios de Chiapas, se ha instruido a las autoridades correspondientes que se privilegie el diálogo y el consenso con las comunidades con el objetivo de lograr acuerdos a favor de la salud de las familias.

Igualmente, reiteró el llamado a no caer en las mentiras de delincuentes que difunden información falsa y generan confusión ante esta labor preventiva, al tiempo de explicar que en lo que va de su gobierno las tareas para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue han permitido que Chiapas ya no sea el estado con más casos registrados de esta enfermedad.

“No se va a imponer nada y todo se realizará mediante acuerdos. El pueblo o comunidad que no quiera que se fumigue o sanitice, lo respetamos, pero lo mejor es cuidar la salud de la población. No se dejen engañar por vándalos que mienten a la gente diciendo que estas acciones hacen daño, porque no es cierto; gracias a dichas medidas en Chiapas ha bajado la incidencia del dengue y COVID-19”, apuntó.

Luego de reconocer la labor profesional y humana que el personal de salud hace tanto en las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 como en las brigadas médicas que recorren casa por casa, Escandón Cadenas pidió a las y los habitantes brindarles un trato amable y respetuoso, pues cumplen con la misión de identificar posibles casos de coronavirus, además de brindar atención y medicamentos necesarios a quien lo requiera.

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal resaltó el trabajo que en unidad y coordinación desempeñan las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar seguridad y bienestar a las chiapanecas y los chiapanecos.