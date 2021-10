Funerarias denuncian falta de certificados para expedición de actas de defunción

La carencia de documentos se acentuó a raíz de la tercera ola de la pandemia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Empresarios de funerarias en Chiapas, exponen la problemática que enfrentan desde hace más de dos semanas, toda vez, que se han dejado de expedir los certificados de actas de defunción y los trámites que estas empresas deben realizar ante la Secretaría de Salud para brindar un servicio completo a la población y que ésta no tenga la necesidad de acudir al Registro Civil ni a realizar ninguna solicitud.

Señalaron que este problema no se presentó durante los meses más críticos de la pandemia en 2020 (abril, mayo junio y julio), pero que esto se acentuó a raíz de la tercera ola de la pandemia (julio 2021), pues, aunque los casos positivos no se elevaron tanto como en la primera ola, sí se registró un alto número de muertes en localidades y municipios.

“Hemos expedido algunas con apoyo de algunas instancias de panteones, pero ante un registro civil no hay, los familiares no pueden tener un acta de defunción porque no hay certificado y el registro civil no acepta”, explicó Salomón García Esquivel, propietario de la Funeraria García en la localidad 20 de noviembre.

Un grupo de 10 propietarios de funerarias adheridas a la Jurisdicción Sanitaria número 1, acudieron fuera de estas oficinas para sostener una reunión con representantes de la misma, en donde pidieron agilizar estos certificados para que así las y los ciudadanos puedan contar con las actas de defunción de sus familiares, pues las muertes, ya sea por COVID-19 o por cualquier otra razón, no se detienen.

“El año pasado hubo demasiadas muertes, pero afortunadamente hubo atención, se cumplió con el certificado, pero este año no se ha atendido y vemos que las muertes se presentaron más que nada en comunidades”, explicó Salomón García Esquivel.