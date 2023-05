Galimatías / Ernesto Gómez Pananá

Fuego

En su libro “La Caverna”, José Saramago relata las desgracias de una familia de alfareros a los que su principal comprador, un gran almacén del centro comercial de la gran ciudad, le notifica que dejarán de comprarle sus piezas. De un día para otro, la arcilla, la argamasa de tierra y agua que cocida al fuego se petrifica convirtiéndose en objetos, deja de tener sentido frente al “gran consumo” metaforizado en el “centro comercial”.

La arcilla remite a los orígenes del hombre: el fuego permitió fabricar utensilios, cocinar alimentos, iluminarnos en la oscuridad. Fabricar Armas.

El maíz.

El principal alimento en Mesoamérica es el maíz, según la cosmogonía azteca, somos seres de maíz y al tiempo, lo consumimos en numerosas variantes, la mayoría cocidas al fuego. Ollas o cazuelas para platos más elaborados. Para piezas más simples, comales, una superficie redonda y plana, usualmente de dimensiones amplias en los que la masa cruda aplanada en círculos delgados se convierte en tortillas: nuestro alimento elemental y más básico. No se vende en grandes centros comerciales.

Los comales.

Frontera Comalapa es un municipio que como su nombre refiere, se localiza en la frontera con Guatemala. Desde hace algunos años se ha convertido el un gran “centro comercial”. No obstante que su nombre remite al lugar de agua y comales, en Frontera Comalapa lo que se vende no son esos artilugios para cocinar tortillas. No. En ese municipio y la región, la mercancía son migrantes sin documentos, drogas, huachicol. Quienes comercian pretenden ser los únicos vendedores de sus únicas mercancías y el “fuego”imprescindible para que cualquier comal funcione hoy sirve para controlar, amenazar, secuestrar y matar. Se han apropiado de la “plaza” mientras los consumidores enajenados decidimos de cuál de los refrescos disponibles beberemos. En la zona, todos de la misma embotelladora.

La genialidad de Saramago para retratar lúdicamente nuestra desnudez es única: un día somos ciegos todos, en otro la muerte se cansa de tantos muertos, en otra la gente se cansa de los políticos: del verde, del colorado y el blanco y de entre todos elige a nadie. Todos le parecen iguales.

La tragedia.

Hoy y desde hace algunos días, cientos de seres humanos intentan ponerse a salvo de los enfrentamientos entre grupos de delincuentes que disputan el control en Frontera Comalapa. Urgen acciones reales y de fondo para detener, aislar y erradicar a los delincuentes de la región: Los que gobiernan y los que ocupan los cargos.

Paz y orden pronta.

