Galimatías / Ernesto Gómez Pananá

Nepotismos despóticos. Despotismos nepóticos

Con frecuencia, los liderazgos, las ascendencias comunitarias o gremiales, pueden trastocarse y transformarse nocivamente en cacicazgos. La permanencia prolongada en posiciones de poder tiene un efecto psicológico perverso en las personas que las ocupan: puede hacerles sentir con el derecho a permanecer en ellas más allá del plazo “normal” originalmente planteado y más aún, puede generar la idea de que desde esa posición cualquier cosa les es permitida. Claro -y caro- ejemplo resulta el del alcalde del municipio de La Concordia, el señor Miguel Ángel Córdova Ochoa, recientemente víctima de un atentado del que salió ileso.

Del alcalde en comento, conocido más popularmente como “El Amigo Migue”, es relativamente poca la información dura que puede encontrarse en la prensa pero vayan una pocas perlas para dibujar someramente de quién se trata:

– [ ] El actual alcalde ocupó por primera ocasión ese cargo hace veinte años, de 2002 a 2004, de 2004 a 2007 abonó sus talentos político-intelectuales como diputado en el congreso local, pero como la nación demanda siempre a sus mejores patriotas, el por si mismo llamado “Amigo Migue” impulsó a su hijo Emanuel Córdova García para alcalde concordense en el periodo 2015-2018 y -faltaría más-, para el periodo 2018-2021, los ciudadanos de aquel municipio, visionarios de las altísimas virtudes de la patriota y desprendida familia referida, eligieron ahora al hermano de Emanuel, de nombre José Miguel, para recibir la estafeta de su hermano y continuar la desinteresada labor de progreso a favor de la ciudadanía más necesitada -SIC con C de sarcasmo- en esa tierra frailescana. Llegado el fin de tan histórico periodo familiar-sucesorio en La Concordia, quién mejor para garantizar a sus habitantes continuidad en la epopeya transformadora que -nuevamente- el padre de Emanuel y José Miguel. Si, amable lector que llega a este punto de tan abigarrado relato: no bastó con que Bernabé le diera a Muchilanga. Muchilanga también le dio a Burundanga y a Burundanga le apéstanos los pies. De 2021 y hasta el 2024, La Concordia se bendice teniendo de nuevo como alcalde al referido “Amigo Miguel” y fuentes confiables aseguran también que la epopeya de “sacrificio por el pueblo” no termina el año entrante porque el pueblo sabio así lo pide: se dice que la propuesta para el trienio próximo pudiera ser, la otra hija -porque el género obliga faltaba más!- o en su defecto, la nuera. Bondades de la democracia, ¡óigame no!

No abordaré aquí por falta de espacio -harían falta tres o cuatro columnas más- las denuncias por desvío de 146 millones de pesos para programa sociales de que se les acusa a él y a uno de sus hijos, tampoco de la no comprobada compra de caballos Pura Sangre en EEUU ni de los rumores de tráfico de indocumentados y “otras mercancías” a través del municipio. Tampoco de las armas de alto calibre con que se mueven los escoltas familiares en la región. Mucho menos mencionar las trocas y la música de banda a altas horas de la noche en las calles del municipio. Bueno en eso allá cada quién con su buen -o mal- gusto.

De todo el relato anterior, destaco dos puntos para cerrar este discordante Galimatías. El primero, existe un importante número de municipios en Chiapas en los que el poder local se “hereda” a esposas, esposos, hijos o hijas para incluso luego volver el prócer familiar por la reelección. El mecanismo, ya racionalizado y normalizado usa una estrategia que si bien puede “ser legal”, difícilmente resulta moral o ética. Debilidades de esta nuestra democracia no-Noruega.

El otro punto a destacar, trágicamente, tiene que ver con la creciente y cada vez más inocultable presencia de los cárteles delincuenciales en Chiapas, viviendo en nuestros pueblos y ciudades, financiando campañas, controlando territorios. El elefante está en la sala aunque cerremos los ojos.

Oximoronas 1. Eduardo Verástegui, el ex “cantante” venido a líder de la ultra derecha religiosa se destapa por la presidencia de México. Bendito. Otro mirrey buscando la grande.

Oximoronas 2. Hoy Morena definirá las reglas de su encuesta. Inicia ahora la sucesión y también el ciclo 2018-2024. Lo dicho: todo lo vivido en la 4T es inédito. Pongámonos los cinturones.

Oximoronas 3. En fútbol, anoche México empató con la potencia mundial Camerún. Nuestro eterno ciclo de esperanza y decepción: a mismas rutas, mismos resultados. Por la eternidad.