Galimatías / Ernesto Gómez Pananá

Vida siniestra

La experiencia es sin duda singular, desde que fui consciente de nuestra condición, me convencí de que éramos más “hábiles” pues no necesitábamos vivir en un mundo creado de acuerdo a nuestras necesidades, más bien al contrario, debíamos salir adelante en un mundo hecho para responder a las necesidades de “los otros”.

Históricamente fuimos incluso señalados como diabólicos. En oposición a los diestros, -aquellos que poseen destrezas- a nosotros se nos llamaba “siniestros”, funestos, de mal agüero. Las aves que anunciaban la muerte se posaban del lado izquierdo del enfermo.

Por su parte, la palabra “zurdo” es un término con raíces prerromanas y del país vasco, zur, que significa avaro y zurrun, que refiere inflexibilidad y pesadez. De nuevo alusiones opuestas a las habilidades y talentos de los “diestros”

Como expuse líneas arriba, soy un convencido de que la realidad es más bien opuesta: los zurdos hemos de desempeñarnos en un mundo que tácita pero también implícita e imperceptiblemente está creado para los diestros:

Para diestros están creadas las sillas con paleta para escribir en las secundarias. Para diestros también se fabrican las tijeras y los sacacorchos. Ni qué decir de los autos estándar, las herramientas eléctricas, los hornos de microondas o los refrigeradores (amables siete lectores diestros cierren los ojos, hagan la prueba y lo comprobarán con sonrisas y asombro). El mundo está de tal forma creado en la lógica diestra que incluso los bóxers y las trusas de caballero, las tazas con alguna leyenda o los bolígrafos están hechos pensando en usuarios diestros (de nuevo haga la prueba: tome un bolígrafo con la mano derecha. Sin problema podrá leer el rótulo de la marca o la empresa que se lo obsequió. Ahora tómelo con su mano izquierda. Verá que la leyenda queda de cabeza -meramente siniestra-.

Recuerdo -más bien mi madre cuenta- que en mi primer año de primaria, mi novel maestra citó a mis padres a junta. El motivo no era mi caligrafía espantosa, no. Más bien el espanto de que escribía de derecha izquierda e invertido. Al poner el cuaderno en un espejo se develó el misterio y pude continuar en la escuela.

Mención aparte merece la frustración de no poder cortar con la zurda usando una tijera para diestros. Al tiempo terminé haciéndome diestro para cortar con la diestra.

Hoy se conmemora el día internacional de las personas zurdas. Levanto mi mano zurda por mi y por todos mis colegas zurdos. Junto con el hecho de ser chiapaneco y zapatista, haber nacido zurdo es uno de mis mayores orgullos.

Oximoronas 1. “Mientras no cambiemos los métodos, seguiremos fracasando en los resultados”. Parafraseo a Carlos Vela a propósito del fútbol mexicano, aunque aplica a muchos otros ámbitos.

Oximoronas 2. Lo dicho, los libros de texto son lo de menos. La educación real se recibe por otros medios.

Oximoronas 2. En 2018, poco más de 30 millones de personas votaron por Morena.

En 2023, poco más de 40 millones votaron por su “candidat@ favorit@” en La Casa de Los Famosos. Eso somos. Esos son los datos.