Galimatías / Ernesto Gómez Pananá

50: Asociación libre de recuerdos (políticos)

1. Julio de 1982: Acompañó a mis padres a votar, en contra del PRI y a favor de Doña Rosario Ibarra. El momento me marca.

2. Junio de 1985: pintar bardas y pegar carteles con mi padre: candidaturas solo con el corazón y los sueños.

3. Septiembre de 1978. Primer día de clases en la primaria Fray Matías de Córdova. Me toca atestiguar, preguntar y aprender sobre las huelgas y los conflictos magisteriales. Curiosidad.

4. Marzo 1981. Mi padre y camaradas construyen un sindicato en la UNACH. Llamadas a la casa amenazando. Precauciones familiares. Prohibición de salir solo. Nueve años de edad.

5. Mayo 1982. Eventos del candidato presidencial MMH en el Parque Central de Tuxtla. Camiones de gobierno del estado con el rótulo oficial tapado para disimular. No entiendo.

6. Septiembre de 1984: Heberto Castillo visita Chiapas. Voy con mi padre al Parque Central de Tuxtla para escucharlo. Escucho de democracia. Escucho de corrupción. Escucho de cambio.

7. Julio de 1988. Andar cazando mapaches. Entrar a una casa donde rellenaban urnas a favor del partido que lo ganaba todo.

8. Agosto del 2000: una enorme coalición de partidos permitió por primera ocasión la alternancia partidista en Chiapas. Esperanza.

9. Septiembre de 1997: la coalición PRD-PAN-Verde logra mayoría en la cámara de diputados. Otro ladrillo menos al muro del partido único.

10. Septiembre de 1982: Sexto informe presidencial de López Portillo. Nacionalización de la banca. Mi padre aplaude a un priísta en la televisión. Sorpresa.

11. Julio de 1997. Otro mazazo al viejo régimen: la alegría de derrotar al partido dominante en la Ciudad de México.

12. Agosto de 1989. Visita como nadador a Los Pinos. Honor deportivo Vs. escuchar el discurso de un presidente ilegítimo.

13. Julio de 2018: la alternancia a la izquierda también es posible. La vivencia es valiosa y fortalecerá el proceso democrático.

14. Enero de 1994: Torpes discursos del poder menospreciando el alzamiento zapatista. Ridículos.

15. Diciembre de 1988: Asesinato de Sebastián Pérez Núñez en Bochil. Ver a mi padre llorar su muerte y dimensionar que en la búsqueda de un mejor país se ponía en riesgo la vida. Convicción.

16. Enero de 1994: El levantamiento zapatista. La utopía de la montaña, falible y contradictoria. Preferible. Seguir soñando y caminando por lo imposible. Fe.

17. Julio de 1988: Acompaño a mi padre, candidato a gobernador. Recuerdo su alegría por las victorias parciales: el distrito de Tapachula hace historia.

18. Julio del 2000. Hacer fila más de cuatro horas en una casilla especial para ejercer mi derecho a votar, o a anular mi voto.

19. Marzo de 1994: Lomas Taurinas. Colosio asesinado. Momentos absolutamente inéditos para el país. Impactante.

20. Julio de 1985: Mi padre candidato a diputado federal. ¿Su contendiente? Don ERR, padre de mi estimado Zoé Robledo. Al tiempo, convergencia en la coincidencia.

21. Octubre de 2016: Fallece Luis González de Alba, uno de mis mayores guías en este camino infinito de enterarme, intentar entender y generar mis propios puntos de vista en política.

22. Julio de 1989: Luis Donaldo Colosio anuncia que su partido perdió la gubernatura de Baja California frente al PAN. Experiencia inédita escuchar de una derrota del partido de estado.

23. Diciembre de 1996: La matanza de Acteal. La indignación, la impotencia, la tristeza.

24. Julio de 1985: En una casilla -ejemplo- aparecen en el conteo, cien votos para el partido dominante. Todos tachados con bolígrafo y adicionales a las boletas originales. La mesa directiva los acepta a pesar del la obvia irregularidad. Indignación.

25. Diciembre de 2000: La alternancia partidista tan anhelada es posible por primera vez en el país y en Chiapas. Epopeya que parecía inalcanzable.

26. Junio de 2019: El gobernador Jaime Bonilla intenta “ampliar” su periodo de mandato en Baja California. La autoridad judicial se lo impide.

27. Febrero de 1993: Es asesinado el periodista Roberto Mancilla una madrugada, frente a su casa en Tuxtla. Sus hijos aún niños. Nunca se dió con el culpable pero las sospechas apuntaron al gobernador en turno. Dolor e indignación.

28. Diciembre de 2012: Se vota en el senado mexicano la reforma educativa de Enrique Peña. La protesta afuera del recinto es gigantesca. Con piedras hacen sonar las vallas metálicas día y noche durante más de 72 horas. Son el Pacto por México de un lado y la naciente Morena del otro.

29. Diciembre 2021: Un trailer en el que viajaban migrantes vuelca fatalmente cerca de Tuxtla. 55 fallecidos. En ninguno de los tres filtros policiales lo detectaron. Nadie vió nada. Nadie impidió la tragedia.

30. Septiembre de 2014: Cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El horror de lo inexplicable. ¿Como desaparecen 43 personas?

31. Diciembre de 1982: Escucho que por todos lados de habla de crisis económica. Ese año no hubo regalos de navidad en casa.

32. Febrero de 1998: Ricardo Monreal renuncia al PRI. Gana el gobierno de Zacatecas por el PRD. Las rutas cambian de color pero los modos perviven.

33. Diciembre de 1982: Gustavo Armendáriz -padre de la “shark” Patricia- es gobernador interino de Chiapas durante ocho días. Se lo prometió su compadre Juan Sabines y se lo cumple.

34. Septiembre de 2006: Manuel Velasco senador por Chiapas a los 27 años. Se reformó la ley -todos los partidos votaron a favor- para reducir la edad mínima y permitirlo. Ley a modo.

35. Septiembre de 1985: Un sismo sacude al Distrito Federal. Los muertos, los damnificados. Las cadenas televisivas reportando días enteros sin cuenta. El impacto.

36. Junio de 1988: Carlos Salinas en campaña. Sus foros se llaman “Que hablen los (ponga aquí el sector deseado)”. No escuchan a nadie.

37. Diciembre de 2006: Manuel Velasco y los “verdes” inician la época de la mayor corrupción y uso perverso del poder en Chiapas. Eran el nuevo PRI.

38. Diciembre de 1983: La lectura de periódicos -impresos- en Chiapas dependía del buen clima para el aterrizaje de los aviones. Los diarios nacionales llegaban no antes de las tres de la tarde. Ahí me hice aficionado a La Jornada y a El Universal. Sigue siendo mi vicio.

39. Primeras incursiones de la farándula en la política: Irma Serrano senadora por Chiapas. Seis años desperdiciados en estridencias.

40. Septiembre de 2018: Manuel Velasco pide licencia como gobernador para tomar protesta como senador. De inmediato pide licencia al senado para volver a Chiapas y ser sustituto de si mismo en la gubernatura. Verdes insaciables y cínicos.

41. Julio de 2016: Enfrentamientos internos en San Juan Chamula dejan un alcalde, un síndico, un regidor y dos ciudadanos más asesinados en la plaza del pueblo. La barbarie derivada de la perversidad verde.

42. Julio de 2021: En Altamirano, como en otros tiempos y en otros lugares, el alcalde saliente supone que puede legar el poder a su esposa. Los pobladores enardecen, se organizan e impiden la desvergüenza.

43. Julio 1980: Inicia operaciones el Aeropuerto Llano San Juan en Chiapas. Paradigma de corrupción. Se sabía de su inviabilidad pero el gobernador Velasco Suárez vendió los terrenos donde fue construido. Lo demás no importaba. Trend topic histórico.

44. Marzo 1993: Organizaciones y ciudadanos realizaron el primer ejercicio de consulta pública contemporáneo, el Plebiscito para la Reforma Política del Distrito Federal. Entonces como hoy y como siempre, opinar es un derecho pero también un deber.

45. Marzo 1984. Le pregunto a mi padre quién es Fidel Velázquez. Me explica lo que es un “líder charro”. Aprendizaje.

46. Julio de 1988: El PAN arrasa en una casilla rural cercana a la frontera con Guatemala. ¿La razón? A los votantes falsos les encargaron votar por el “partido de la banderita”. Cruzaron el azul con blanco.

47. Julio de 1994: Primer debate entre candidatos presidenciales en la historia de México. Zedillo gris. Cárdenas siendo Cárdenas. Diego vehemente. En retórica fue el ganador.

48. Octubre de 2018: La ecuación farándula mas política llega a las gubernaturas. Cuauhtémoc Blanco primer mandatario en Morelos. Ni cómo defender lo indefendible.

49. Julio de 1988: Enoch Cancino Casahonda es electo alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Año y medio después es obligado a separarse del cargo por una confrontación política con el gobernador Patrocinio González. Le encuentran porque le encuentran.

50. Febrero de 2000: Se estrena La Ley de Herodes, retrato fidelísimo de la corrupción y los vicios derivados del poder absoluto. Referencia obligada.

Oximoronas: Gracias a la vida, gracias a Dios por estas cincuenta vueltas al sol.