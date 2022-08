Galimatías / Ernesto Gómez Pananá

Delincuencia Organizada: Precario Equilibrio

Gobernar es la pretensión de resolver problemas y en un país como el nuestro, estos problemas pueden darse en materia de salud, de pobreza o de educación. Durante los poco más de veinte años que llevamos de este siglo, el crecimiento del fenómeno de eso que conocemos cómo delincuencia organizada ha sido por mucho el problema de mayor impacto.

En lo que llevamos del mes de agosto, nuestro país ha reportado situaciones de caos simultáneos en diversas ciudades: bloqueos, incendios, enfrentamientos y asesinato de civiles inocentes. Esos “delincuentes organizados” son una hiedra que crece, que invade y envenena sin conmiseración ninguna y vencerla es un desafío de altísima complejidad.

La respuesta federal es persistente. Abrazos, no balazos ha dicho el presidente en diferentes ocasiones y su intención de convertir a la Guardia Nacional en un apéndice del Ejército es una determinación que -guste o no- era predecible desde su creación a inicios del sexenio: una GN que tiene plumas de pato, camina como pato y grazna como pato. Repito -o repato-, la clave, lo que tendría que discutirse no es si esta determinación presidencial representa una militarización no deseada, en el escenario actual eso es secundario. Lo que tendría que revisarse a fondo es si la creación de la Guardia Nacional efectivamente es el antídoto para eliminar a la hiedra y ojalá y efectivamente lo sea y mientras eso sucede, que los otros niveles de autoridad sean del color que sea actúen con profesionalismo y responsabilidad y ya no tengamos escenas como las de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato negando la violencia; que tampoco tengamos a la gobernadora de Chihuahua recorriendo Juárez a bordo de su camioneta blindada aparentando que todo está bajo control y que tampoco tengamos nunca más la improvisación torpe de una alcaldesa saliendo a medios para “hablarle” a la delincuencia organizada y “pedirle” que le cobre -piso- a quien le debe y que no se meta con los demás. Así no alcaldesa. Así no que no para eso es que la ciudadanía la eligió para gobernar Tijuana. Que alguien les explique. El combate a la inseguridad y la delincuencia requiere seriedad para reconocer que no será cosa sencilla ni tampoco rápida.

Oximoronas 1. El FBI decomisó esta semana algunos miles de documentos que de manera ilegal, el entonces presidente Trump sustrajo de la Casablanca al término de su mandato.

De acuerdo a sus leyes y protocolos, esto es un delito grave. Pareciera que el aparato institucional norteamericano se activa para contener el riesgo de una nueva candidatura de este personaje a la presidencia: la sociedad estadounidense no se merece otros cuatro años de la locura de alguien cuya ambición política solo es comparable a su colosal ignorancia.

Oximoronas 2. Salman Rushdie es un escritor nacido en India, formado en el Reino Unido y avecindado desde hace poco más de veinte años en Nueva York. Su obra ha sido comparada con el realismo mágico latinoamericano.

En 1988, Rushdie público Los Versos Satánicos, obra considerada blasfema por los musulmanes y razón por la que fue condenado a muerte. A mediados de la semana que concluye, el escritor fue acuchillado en Nueva York por un fanático religioso. Nuevamente la ignorancia y el totalitarismo buscando imponerse.

Oximoronas 3. Inicia la época de los “Informes Legislativos”. El frenesí se observa ya en bardas, en redes sociales, en televisión y prensa. Nuestros diputados y senadores inquietos por hacerse presentes, por mostrarnos su foto y machacarnos con su nombre. Un juego de espejos en el que todos los reflejos terminan siendo tan iguales.