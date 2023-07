Garantizan que manatíes en Chiapas estén sanos y fuertes

A través de equipamiento e insumos, la Semahn fortalece uno de los centros más importantes de conservación, ubicado en Catazajá

Aquínoticias Staff

A través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado (Semahn), fue fortalecido el Centro de Conservación para la Investigación y Atención del Manatí, ubicado en el municipio de Playas de Catazajá, Chiapas.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado (Semahn), María del Rosario Bonifaz Alfonzo, explicó que en Chiapas la presencia del manatí se limita al sistema de humedales en los municipios de Playas de Catazajá y La Libertad, donde se cuenta con una población aproximada a 70 ejemplares que requieren atención muy particular, debido a que la laguna es muy vulnerable a la contaminación de residuos como plásticos y redes de pescadores, independientemente de los riesgos que representa la época de estiaje y las actividades pesqueras.

La titular de la Semahn, señaló que derivado de la problemática que enfrenta el manatí en algunos estados de nuestro país, incluido Chiapas, se han realizado rescates de animales heridos o huérfanos, con la finalidad de rehabilitarlos y devolverlos al medio silvestre, sin embargo, en muchos casos esta labor ha sido complicada por no contar con el equipamiento que dé una mayor facilidad de manejo de los individuos en proceso de rehabilitación.

Ante esta situación, toma relevancia la entrega del equipamiento que consta de: equipo portátil para la determinación cuantitativa de hemoglobina total en sangre; ultrasonido convexo, ángulo independiente 15″led (0°-30° inclinado); microscopio con tableta electrónica integrada; microscopio oculares: wf10x-20mm, inclinada a 30; generador eléctrico de 6.5hp, 2800w, arranque manual; bomba calor calentador para piscina entre 15.000 y 33.000 litros, 50,000; ollas de presión de acero inoxidable; licuadora de vaso de vidrio; báscula electrónica de mostrador de 40 kg; cámara Neubauer fabricado en vidrio óptico especial y refrigerador vertical, capacidad 26 pies cúbicos.

También fueron proporcionados insumos como aceite de coco desodorizado; fórmula no láctea a base de proteína de soya; fórmula no láctea a base de aminoácidos; ácido ascórbico; dimeticona suspensión oral; aminoácidos (esenciales y no esenciales); pasta oral suplemento energético; taurina, presentación de 120 tabletas; meloxicam 2 mg; silybum marianum; suero de 500 ml con 60 mEq; equipo para venoclisis-normogotero sin aguja; gel conductor para ultrasonido y solución glucosa, entre otros.

Cabe señalar, que actualmente se trabaja en la liberación de dos ejemplares los cuales fueron nombrados como Itza y Canek, para tener la capacidad de recibir otros manatíes con situaciones críticas de salud o huérfanos y continuar el proceso de rehabilitación hasta la etapa de preliberación a su hábitat natural, que permita la continuación del ciclo de la especie.