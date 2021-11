Garantizar acceso a agua potable y baños limpios también es parte de la menstruación digna

«La menstruación en muchas comunidades del país para las adolescentes y las más jóvenes sigue siendo un tema tabú. Un tema que no se habla, no se explica, no se conoce como algo natural»: exdiputada Martha Tagle Martínez

Aline Espinosa Gutiérrez / Cimac Noticias

Ciudad de México. Después de la eliminación del 16 por ciento del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a los productos de gestión menstrual para 2022, las exdiputadas Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano) y Verónica Juárez Piña (Partido de la Revolución Democrática) coincidieron que es necesario garantizar el acceso a baños limpios, agua potable, educación integral y gratuidad de estos artículos en las escuelas y centros de salud a fin de que todas la mujeres accedan a una menstruación.

Durante el conversatorio “Menstruación sin IVA y ¿ahora qué sigue?”, explicaron que hay 10 mil escuelas en México que no tienen agua potable y no en todas brindan los productos de gestión menstrual de manera gratuita, por lo que un reto a futuro es resolver esta problemática, pues esto repercute en que las niñas no puedan tener higiene, las arriesga a contraer enfermedades o ausentarse de la escuela, lo que desarrolla mayores desigualdades para ellas.

Esta situación se comprueba en la cifras: en el país un 19 por ciento de los planteles carece de inodoros suficientes para el alumnado, 58 por ciento no ofrece agua potable y sólo 40 por ciento de los sanitarios cuentan con condiciones adecuadas de limpieza, esto tiene como consecuencia que cuatro de cada 10 niñas prefieran estar en otro lugar en lugar de la escuela cuando menstrúan, 22 por ciento de ellas se quedan en casa, según una encuesta de “Menstruación Digna México”.

Las exdiputadas detallaron que si una mujer no puede gestionar su menstruación, esto implica que no pueda ejercer otros Derechos Humanos como ir a trabajar, estudiar, entre otros más. Por esta razón el colectivo “Menstruación Digna México” y diputadas de distintas fracciones han evidenciado que la menstruación no es un lujo, por lo que la tasa del 16 por ciento del IVA que existía para estos artículos era discriminatoria, pues colocaba a las mexicanas en una condición de vulnerabilidad de decidir entre cuidar su salud o solventar otros gastos.

Enfatizaron que una mujer llega a necesitar 360 toallas o tampones en promedio al año, lo que equivale al cinco por ciento del total del gasto en un hogar y 10 por ciento más en un hogar en condición de pobreza. Esto posicionaba a los artículos de gestión menstrual como poco accesibles para mujeres privadas de la libertad, migrantes, en situación de calle, quienes empleaban cartón, papel, periódico, o cualquier medio para atravesar este proceso biológico.

Comentaron que esperan que todas estas dificultades disminuyan con la reciente aprobación del Senado de la “Miscelánea Fiscal 2022”, la cual trajo consigo una reforma hacia la fracción I del artículo 2-A de la “Ley de Impuesto al Valor Agregado” para eliminar el 16 por ciento del IVA en los productos de gestión menstrual, por lo que desde 2022 van a contar con una tasa del 0 por ciento. Este avance, dijeron, fue gracias a la insistencia y lucha de “Menstruación Digna México” hacia esta problemática.

Cabe recordar que desde 2020, “Menstruación Digna México” junto con 169 diputadas y diputados presentaron un proyecto para eliminar la tasa del 16 por ciento del IVA en artículos de gestión menstrual ante la Cámara de Diputados, sin embargo fue desechado bajo el argumento que eliminar el IVA implicaría que la Secretaría de Hacienda dejara de recaudar 3 mil 400 millones de pesos anuales.

En consecuencia, en febrero de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Impuesto al Valor Agregado debido a que aseguraron que la tasa del 16 por ciento era una expresión tributaria que discriminaba a las mujeres. Este recurso, dijeron las exlegisladoras, quedó sin efecto, después de la aprobación del Senado.

“En esta acción de inconstitucionalidad alegamos que este impuesto es discriminatorio y que está dirigido hacia las mujeres sólo porque ellas cuentan con una cuestión biológica, menstruar no debe ser un lujo. Una de cada cinco mujeres no pueden comprar estos artículos. Hay que trabajar en una educación que elimine todos los estereotipos en torno a la menstruación”, agregó la diputada del PRD, Verónica Juárez Piña.

De acuerdo con las diputadas, estados como, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, Michoacán, Tamaulipas, y el municipio de Tijuana, Baja California Sur, proporcionan productos de gestión menstrual en las escuelas, sin embargo aún falta una educación integral sobre el tema que evidencie que ni las menores de edad ni ninguna mujer debe sentir pena por pasar por este proceso biológico.

“La menstruación en muchas comunidades del país para las adolescentes y las más jóvenes sigue siendo un tema tabú. Un tema que no se habla, no se explica, no se conoce como algo natural. Para algunas mujeres la menstruación ha complicado sus vidas por la falta de políticas públicas para atender cómo ellas gestionan su menstruación”, agregó Tagle Martínez.

Por tales razones, concluyeron, el gobierno mexicano está obligado a discutir esta problemática a través de tres aspectos que Menstruación Digna México ha definido: tasa 0 para estos artículos, reformar la Ley de Educación, y generar información acerca de este tema y enfatizaron que es necesario supervisar que el precio de estos productos sí disminuya en la realidad una vez inicie el 2022.