Cada generación crea sus propios conceptos, su forma de comunicarse que es parte de su ser y estar en el mundo. Te compartimos algunos significados de palabras que usan las personas menores de 20 años

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El lenguaje está en constante cambio. Cada generación crea sus propios conceptos, su forma de comunicarse que es parte de su ser y estar en el mundo.

La forma de comunicarse de la generación Z, que son las personas que nacieron entre 1994 y 2010, está influenciadas por las redes sociales, los videojuegos, los contenidos de las plataformas de streaming o con caricaturas de su infancia como Bob Esponja; pero también por los movimientos sociales que les está tocando vivir y protagonizar y los sentimientos que ahora nombran.

En más de una ocasión he sabido de personas (me incluyo entre ellas) que han tenido que recurrir a los buscadores de internet para conocer un concepto que usan de manera frecuente las y los adolescentes y jóvenes. Así que por ello decidí hacer un glosario Generación Z-Baby Boomer, que también será útil para la generación X y Y (estos últimos mejor conocidos como Milennials).

La intención no es que las personas que somos de otras generaciones empecemos a usar ese lenguaje (bueno…eso es cosa de cada quien), sino de tener un puente que permita entendernos.

Agradezco a las y los jóvenes que me apoyaron para hacer este pequeño diccionario: mis estudiantes (que siempre me andan traduciendo), mi sobrina Binisa, y las integrantes de la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (Recofuch). Los modismos que se retratan acá es de personas universitarias. Las juventudes son diversas al igual que el lenguaje así que segura estoy que hay muchas palabras que no están incluidas o que no le resonarán a algunos sectores.

GPI: Gracias por Invitar.

Fifas: Hombres con acciones de masculinidad tóxicas.

Chill: Relajado (Su traducción en inglés es “enfriarse”, pero se usa en contextos para decir que se está tranquilo o relajado).

F: Triste (La historias es larga, pero se reduce, a que uno de los personajes de un videojuego murió y cuando se llega a esa parte se le da la opción al jugador de presionar “F” para mostrar respeto por lo sucedido. Ahora se utiliza como sinónimo de tristeza).

Memsa: Es lo mismo que mensa (o menso), pero el hablar como el personaje de “chems” (el perrito de los memes) utilizando la “m” es muy común en esta generación.

¡Ah, chupis!: Es un término que me costo entender, pero sería un sinónimo de la expresión chiapaneca “¡Ya, vos!”. Si no son chiapanecos, porfitas, busquen un diccionario chiapaneco-resto del país.

e-girl y e-boy: Nueva generación de darketos (o algo así).

Fuckboy: Lo voy a resumir en “chico malo”.

Meper: ¿Me perdonas?

Ship, shippear, shippeando, shippeo: Se utiliza cuando se desea que una pareja se enamore (o algo así), pero se usa más en personajes ficticios. Es como hacerles “wuuuuu” a una “parejita”.

Eii: Sí

Bichota: Es por una canción que se llama así y habla de una mujer empoderada.

HBD: Feliz cumpleaños.

BTW: Por cierto.

OLV: Es como ALV, pero más de sorpresa.

Husbando: Un personaje ficticio o real (pero, inalcanzable) que es tu esposo de manera imaginaria.

Waifu: Un personaje ficticio o real (pero, inalcanzable) que es tu esposa de manera imaginaria.

Beso de tres (o más): La verdad es que no estamos listos para esta conversación así que no lo voy a traducir.