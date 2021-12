Gobernador de Chiapas firma convenio con IMSS para dar certeza y justicia social a trabajadores de la Unicach

Los acuerdos permitirán regularizar adeudos y condonar multas y recargos por concepto de seguridad social; Zoé Robledo, titular del IMSS, señaló que Rutilio Escandón salvó a la Unicach con el apoyo del 20 por ciento de los adeudos

Aquínoticias Staff

En la firma de dos Convenios para la regularización de adeudos por concepto de seguridad social que signaron el Gobierno de Chiapas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que, con este acto, se renueva la confianza, se da certeza y se hace justicia a la base trabajadora, a fin de que siga gozando de un derecho que por ley le corresponde.

El mandatario reconoció el esfuerzo conjunto y agradeció al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, por ayudar a Chiapas con los acuerdos de reconocimiento de Adeudo y Autorización de Prórroga para el Pago de Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, Cuotas de los Seguros de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, de Guarderías y Prestaciones Sociales, que permitirán condonar los recargos y multas que se generaron por el incumplimiento del pago en años anteriores.

“Aunque tenemos poco presupuesto, estoy seguro de que cumpliremos, porque estamos trabajando con honestidad y lealtad al pueblo, haciendo ahorros y economías, y rompiendo los vicios de la corrupción e impunidad para cumplir con esta encomienda y materializar los acuerdos a favor de todas y todos los trabajadores”, sostuvo al calificar de trascendente este compromiso que abona al desarrollo de esa distinguida casa de estudios.

Escandón Cadenas subrayó que su gobierno camina a la par de la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y no le fallará a la confianza de la gente, al contrario, seguirán avanzando juntos, sociedad y gobierno, para cambiar el rostro del estado a fin de procurar un mejor destino a las presentes y futuras generaciones.

Por su parte, Zoé Robledo reconoció al Gobierno de Chiapas por las aportaciones que realizó para pagar una parte del adeudo: “A nombre del IMSS y también como un chiapaneco que tiene un profundo amor a esta universidad, gracias, porque no exagero al decir que Rutilio Escandón salvó a la Unicach”.

El titular del IMSS añadió que con la firma de estos convenios se otorga certeza en el porvenir de las trabajadoras y los trabajadores de esta universidad, lo cual fue posible gracias a la corresponsabilidad de la Unicach, porque pagó con el apoyo del Gobierno de Chiapas el 20 por ciento de los adeudos, un total de 34 millones 846 mil pesos.

Indicó que con este convenio se puede empezar a construir un modelo Unicach para todo el país, porque es posible replicar en las otras 14 universidades de México que adeudan al Seguro Social. “Son 2 mil 756 millones de pesos que solamente instituciones de educación superior adeudan al IMSS, y hoy podemos decirles que sí se puede hacer, que sí se puede porque lo hicimos en Chiapas, porque lo hicimos en la Unicach”.

En tanto, el rector de esta casa de estudios, Juan José Solórzano Marcial, reconoció el acompañamiento del Gobierno del Estado en esta regularización de pendientes acumulados desde el 2012 hasta 2020 con el IMSS, al tiempo de precisar que en este 2021, la universidad no ha sumado deuda con el IMSS, Infonavit ni el SAT.

Destacó que estos convenios significan la condonación del 90 por ciento del monto por recargo de multas acumuladas debido a incumplimiento en el pago de cuotas obrero-patronales, y refrendan el compromiso de un gobierno humanista que brinda seguridad social a quienes trabajan en la Universidad. Dijo que la Unicach se obliga a regularizar los adeudos acumulados, y con ello detener el incremento de recargos que serían imposibles de cubrir.

Asistieron: el director general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda; la delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Chiapas, Rocío Clara Terán Cruz; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcertada del IMSS Chiapas, Enrique Ureña Bogarín; en representación del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, el director de Subsidio a Universidad, Óscar Ortega Cortés.

Asimismo, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; la diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, María Reyes Diego Gómez; el director de Educación Superior, de la Secretaría de Educación, Magdiel Antonio Velázquez Méndez; el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Bulmaro Ramos Lara; el subdelegado en Tuxtla Gutiérrez del IMSS, Sergio Octavio Avendaño Meza; la diputada Flor de María Esponda, el diputado Marcelo Toledo Cruz y el consejero jurídico del gobernador, César Amín Aguilar Tejada, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, académicos, directivos y personal de diversas áreas administrativas y educativas.