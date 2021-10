Guadalupe, vencedora del cáncer de mama, agradece al IMSS Chiapas su apoyo

La derechohabiente de Tapachula fue dada de alta clínicamente; sin embargo, aún se mantiene bajo vigilancia en el HGZ No. 1

Aquínoticias Staff

La atención médica que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas brinda a las derechohabientes con cáncer de mama fue vital para que Guadalupe “N” ganara la lucha contra este padecimiento, el cual le deja una gran lección de vida.

Durante unos estudios de control, a la oriunda de Tapachula se le detectaron lesiones en la glándula mamaria, por lo que de inmediato fue a su unidad de adscripción, en Tapachula, donde le fue confirmado el cáncer a través de un ultrasonido y mastografía, por lo que fue derivada al Hospital General de Zona (HGZ) No. 1.

“A los 47 años acudí a hacerme la mastografía, ahí los médicos detectaron unas bolitas del tamaño de un limón. Me hicieron más estudios y ahí se confirmó que tenía cáncer de mama. Si no hubiera ido a los estudios pudo irme peor, pues yo era una persona que no ponía atención en mi salud”, declaró Guadalupe.

La coordinadora Auxiliar en Salud Pública, Licely Angélica Gómez Ricardez, informó que, como parte de la atención integral que el Instituto brinda a la derechohabiencia en torno al cáncer de mama, se somete a estudios clínicos a las pacientes para confirmar o descartar dicho padecimiento.

Dependiendo del resultado, dijo, se efectúan ciertos procedimientos, como sesión de quimioterapias, cirugías y radioterapias, tal y como las llevó la paciente.

“El Seguro Social fue una bendición para mí, tuve todo el apoyo de la institución, del equipo médico, las enfermeras, de todos. Vas con miedo porque te enfrentas a lo desconocido, pero el IMSS no me dejó sola, me abrió las puertas y me dio en tiempo y forma mis tratamientos”, afirmó la derechohabiente.

Ahora Guadalupe “N” fue dada de alta clínicamente; sin embargo, aún se mantiene bajo vigilancia en el HGZ No. 1, motivo por el cual hace un llamado a todas las mujeres a que asistan a las brigadas de salud del IMSS, pues “es importante que no dejen su salud”.