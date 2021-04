Hablemos sin tabúes de alternativas al cigarro

La empresa Phillip Morris México emprendió una iniciativa para que fumadores que desean dejar fumar o que quieren opciones más saludables, sean parte de una petición dirigida a diputados y diputadas para analizar la regulación de cigarrillos electrónicos y decir no a la prohibición

Lucero Natarén / Aquínoticias

Si bien la mayoría de mexicanos y mexicanas conoce la postura del gobierno y las organizaciones antitabaco con respecto al cigarrillo, las y los usuarios saben muy poco que existen alternativas a este producto, permitiéndoles tener una opinión y que esta sea respetada, señala la empresa Phillip Morris México.

Para Phillip Morris en México no ha habido un diálogo serio por la falta de información y objetividad, por lo que son importantes los datos a la mano: por ejemplo, científicos independientes de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania y Nueva Zelanda, entre otros, han encontrado evidencia contundente que, señala los productos alternativos al cigarro no están exentos de riesgos, sí son menos nocivos para la salud.

Agregó que la principal causa del daño de fumar ocurre al inhalar humo que se forma cuando se quema el cigarro, pues los fumadores y no fumadores se exponen a sustancia tóxicas que causa enfermedades graves. Los productos alternativos, por su parte, no queman tabaco por lo que no generan humo; es el caso de los dispositivos de calentamiento del tabaco, los cuales reducen hasta 95 por ciento la exposición a sustancias tóxicas.

“Sin productos alternativos, el 90 por ciento de las y los fumadores seguirán encendiendo cigarrillos. Es urgente que los usuarios, sus seres queridos y la sociedad sepan que siempre será mejor no fumar, pero si este no es el caso, existen productos alternativos libres de humo”.

Ante tales beneficios, un número creciente de países ha incluido los productos alternativos como complementos de programas de salud pública, poniendo el rumbo a convertirse en naciones 100 por ciento libres de humo de cigarros, “sin embargo, en México, las alternativas al tabaco y nicotina están reguladas por la ley, quitando a las y los fumadores el acceso a ellas. De hecho, en el Congreso se discute prohibirlas sin siquiera tener un diálogo informado al respecto”, reflexiona.

Tras lo anteriormente analizado, la compañía exhorta a los fumadores mayores de edad que busquen saber más sobre las alternativas al tabaco, ingresen a https://futurosinhumo.com.mx/, además de invitarlos a ser parte de la petición dirigida al Congreso de la Unión para abrir el diálogo sobre la regulación y dejar de lado la prohibición.