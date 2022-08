Hay más de 300 apps “montadeudas”: Condusef emite alerta

La Condusef alertó de actividades que se apartan de las sanas prácticas en el ofrecimiento y contratación de créditos y tarjetas de crédito

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En México y en Chiapas, se ha detectado que 316 apps móviles defraudan y emplean cobranza ilegítima a usuarios de servicios financieros que contratan crédito y tarjetas de crédito, alertó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Condusef.

El Consejo Ciudadano dio a conocer que entre junio del 2021 y principios del 2022 ha atendido 2 mil 231 reportes por fraudes y “doxing” en préstamos por medio de aplicaciones financieras, en donde se han identificado 316 Apps activas, 31 páginas web, 19 apps dadas de baja y 320 no encontradas.

En este contexto, la organización señala que estas supuestas financieras se promueven principalmente en redes sociales y utilizan apps para el otorgamiento del crédito.

“El esquema comienza con un ofrecimiento, en redes sociales, de préstamos fáciles y rápidos que se pueden tramitar por medio de aplicaciones de telefonía celular, en las que se solicita acceso al dispositivo del usuario. Al no cubrir el monto, los intereses de la deuda se elevan y se vuelven impagables”, explicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano destaca que fue a partir de la asesoría jurídica gratuita lo que permitió que el organismo apoyara a 173 víctimas en la apertura de una carpeta de investigación, siendo el 92 por ciento de estas por cobranza ilegítima, 3 por ciento por amenazas y el mismo porcentaje por extorsión.

Alerta por usurpación de datos personales

Porque los datos indican una tendencia al alza en esta modalidad del delito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emitió una alerta por algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito, a través de aplicaciones móviles (apps) y páginas de internet.

Una táctica para obtener un crédito rápido con estas aplicaciones, resalta la Comisión que estas condicionan a proporcionar datos personales sensibles, así como información diversa de los equipos, como lo son contraseñas del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima.

“Generalmente, esta condición para entregarte el crédito o la tarjeta de crédito, se encuentra de manera poco visible en el contrato y/o aviso de privacidad, o términos y condiciones, para que no lo veas”, indica la dependencia.

Por tanto, la Condusef apunta que las entidades financieras no pueden incluir o introducir en sus operaciones y servicios financieros condiciones que no se relacionen con el crédito o la tarjeta contratada, ya que la finalidad de las entidades financieras es otorgar crédito y garantizar su pago, más no solicitar y/o almacenar datos personales sensibles.