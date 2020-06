Hay personal de Salud y clínicas COVID-19, pero lo esencial es cuidarse: Rutilio

El gobernador volvió a expresar su reconocimiento a los héroes y heroínas que batallan todos los días contra el coronavirus

Aquínoticias Staff

Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó su reconocimiento a los héroes y heroínas del sector salud que batallan todos los días contra el coronavirus en las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, donde, dijo, de forma humana y valiente brindan un servicio médico profesional y gratuito a todo el pueblo, sin distinción.

“Tenemos extraordinarios doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, y en general todas y todos los trabajadores de la salud, pero lo más importante es que nos cuidemos y no nos enfermemos”, aseguró al remarcar que, gracias a ellos, cada día más pacientes se han recuperado de esta enfermedad que ha hecho daño al mundo, a México y a Chiapas.

Asimismo, el mandatario destacó el trabajo del personal que se encuentra en los filtros sanitarios, donde se informa a la sociedad, de manera seria y profesional, sobre las recomendaciones de las y los expertos de la salud para evitar mayores contagios de COVID-19 en Chiapas.

Resaltó que a través de estos módulos instalados en puntos estratégicos, donde también se aplica gel antibacterial, se toma la temperatura, se realiza encuesta médica y entrega de cubrebocas a quienes no lo porten, se indica a las y los habitantes cómo cuidarse de esta enfermedad.

Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a acatar las recomendaciones de sana distancia, no tocarse la cara y lavado constante de manos. “Hay que cuidarse, porque este virus es traidor, agresivo, y no perdona cualquier descuido. No confiarse y fortalecer las medidas preventivas, ayuda mucho”.

De acuerdo con el informe de casos de COVID-19, en Chiapas se tiene un registro histórico de 2 mil 933 casos de infección acumulados, de los cuales se ha dado alta médica a mil 609 pacientes; 796 son ambulatorios, 327 hospitalizados, y desafortunadamente 201 defunciones.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que, gracias al trabajo puntual que se impulsa desde las Mesas de Seguridad, se ha logrado que Chiapas se mantenga entre los estados más seguros del país. No obstante, dijo, continuarán las estrategias de prevención y combate a la comisión de delitos, de manera particular en 30 municipios que representan al 90 por ciento de la incidencia delictiva general.