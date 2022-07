Historia de los Chuntá más allá de la celebración y el festejo

La familia Madrigal Nigenda -pionera del tradicional desfile de los Chuntás- ha instalado una galería para promover tradiciones de Chiapa de Corzo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Chiapa de Corzo, es conocido en la entidad chiapaneca por sus tradiciones que han sido consideradas incluso Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Sin embargo, de algunas de estas importantes tradiciones se desconoce el trasfondo, una de ellas ha sido el origen de los Chuntás, quienes danzan por las calles de Chiapa de Corzo, anunciando el inicio de la Fiesta Grande.

Y aunque la salida de los chuntás se ha popularizado casi a la par que los paseos de las chiapanecas y los parachicos, poco se sabe del significado de esta caracterización.

“Los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos se vestían de mujeres y salían a trabajar o a la guerrilla para no ser sometidos por españoles”, dijo Gerardo Madrigal Nigenda, uno de los fundadores de la Pandilla Del Chuntá Amigos Del Jerry.

Los Chuntás son hombres de la etnia Soctón o Chiapaneca que se disfrazaban de mujeres, pero su fin no era para divertirse, sino para no ser sometidos por los conquistadores, pues al disfrazarse de mujeres salían de la demarcación del pueblo, aparentando hacer labores cotidianas con el fin de reunirse con otros indígenas para organizarse en el combate contra los españoles y no ser esclavizados.

“Nosotros volvimos a retomar las nahuas de las abuelas, las camisas, la trenzas, la canasta, a raíz de eso se ha hecho algo interesante para el pueblo y mucha gente y es un referente”.

Hoy en día la Galería Casa de la Chuntá, propiedad de la familia Madrigal Nigenda, pionera del tradicional desfile de los Chuntás ha instalado este espacio como una casa de cultura en donde se busca promover esta y otras tradiciones de este pueblo Mágico, lugar que incluso, se ha convertido en un referente para turistas que deciden visitar Chiapa de Corzo.

“Yo les invito a que vengan a visitar este espacio, nuestra Galería que se encuentra a dos cuadras del Parque y a una del embarcadero, del Malecón, es la casa número 281 del centro de Chiapa de Corzo”.