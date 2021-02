Identifican a agresor sexual de Mariana

Personal de la clínica de salud de Nueva Palestina, ya rindió su declaración, y aunque ya está identificado el agresor sexual de Mariana, no se dará el nombre

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Lourdes Dávalos, madre de Mariana, aseguró que no aceptarán que este crimen se cierre como un suicidio, además pidió que se finquen responsabilidades a las autoridades que no actuaron ante el llamado de auxilio de Mariana.

“La habían dejado sola en la clínica, en este sujeto, me decía que la molestaba muchísimo, que llegaba borracho por las noches, había intentado en algunas ocasiones entrar por la fuerza a su cuarto, al cuarto que estaba ocupando”, dio Lourdes Dávalos.

Por su parte, el abogado Carlos Hugo Tondopó Morales, quien lleva la defensa legal de la familia de Mariana Sánchez Dávalos, víctima de feminicidio, indicó que ya está identificado el médico que agredió sexualmente a la médica y han acudido ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), para presentar todas las pruebas.

“Queremos que la carpeta de investigación no se vea contaminada, no queremos una investigación, una persona detenida el día de mañana, queremos la detención de la o las personas que pudieron cometer ese delito por acción o por omisión, no queremos chivos expiatorios”, declaró el abogado.

Hasta el momento no hay personas detenidas, sin embargo, el personal de la clínica de salud de Nueva Palestina, ya rindió su declaración, y aunque ya está identificado el agresor sexual de Mariana, no se dará el nombre para no entorpecer las investigaciones.

En cuanto a la cremación del cuerpo, la defensa asegura que ningún familiar autorizó la cremación, y detectaron que las autoridades de la FGE tenían particular urgencia en meter los restos de Mariana al horno de cremación. Desconocen si la anatomía presentaba signos de que se tratara de una muerte violenta.

Comunidad Unachense

En la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), tanto estudiantes como docentes detuvieron las clases virtuales en exigencia de justicia por el feminicidio de Mariana.

El paro de clases virtuales será indefinido hasta que se resuelva este caso, además piden la destitución de las autoridades que no actuaron para dar solución a la petición de cambio de clínica que realizó Mariana ante la UNACH y la Secretaría de Salud.

Este paro se realiza en la facultad de Medicina, Arquitectura, Lenguas, Administración, Humanidades, y demás escuelas que forman parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, y será por tiempo indefinido.

La Unach por su parte, emitió un documento en donde aseguran que se realiza el paro de clases para una reflexión, y decidir qué rumbo tomará como institución educativa luego de estos lamentables acontecimientos.