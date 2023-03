Identifican ocho presuntos responsables por incendio en albergue migratorio en Chihuahua

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez, junto a la fiscal Sara Irene Herrerías, informó lo ocurrido en la Estación Migratoria. Agregó que “No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie”

Aquínoticias Staff

Tras el incendio que se registró en un albergue de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado lunes, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador garantizó que se realizará una investigación a fondo bajo la política cero impunidad.

Al respecto, en conferencia de prensa la tarde de este miércoles 29 de marzo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) Rosa Icela Rodríguez Velázquez, junto a la fiscal Sara Irene Herrerías informó lo ocurrido en la Estación Migratoria. Agregó que “No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie”.

Rodríguez Velázquez anunció que fueron identificados por lo menos ocho presuntos responsables por el incendio en la estación migratoria que dejó 39 migrantes muertos y 27 más heridos. Sin embargo, hasta ahora los individuos no están detenidos.

Se trata de cinco elementos de una empresa de seguridad privada, dos agentes federales y un agente estatal de migración, los cuales ya se encuentran rindiendo declaraciones, según lo detalló la titular de la SSyPC.

En el informe presentado puntualizó que de los 27 heridos, 14 de ellos se encuentran en el IMSS y seis están en un estado grave. La Fiscalía General de la República es la institución encargada de la investigación del incendio y cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, dijo.

Otros 11 heridos están en el Hospital General de Chihuahua, 10 de ellos están graves y uno delicado. Asimismo, en el ISSSTE hay dos personas estables. Además, destacó que tanto la empresa de seguridad privada como los servidores públicos van a enfrentar la ley, por lo que se revisará la empresa y los permisos de la misma. Adelantó que dicha empresa ya no podrá dar servicio en México.

Según algunas versiones de los hechos, “Un grupo de migrantes, no sabemos si este u otro, agredía a la gente exigiéndole dinero en las calles, por lo que se determinó hacer un operativo y llevarlos a la estancia migratoria”, declaró. Destacó que estos datos aún no aparecen en las diligencias, pero es información dada a conocer por los vecinos, por lo que es parte de la investigación.

Las declaraciones de los migrantes indican que tenían el temor de ser deportados, por lo que fueron detenidos y estaban protestando. Fue un grupo pequeño de migrantes el que comenzó a acumular las colchonetas para iniciar el fuego.

“Eso es claro, no había un protocolo ni un reglamento que estuvieran respetando (…) no fueron capaces de abrir una reja. ¿Quién no permitió la salida de etas personas? Evidentemente hay un delito grave”

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, informó que el delito por el que se inició la investigación fue el de homicidio y daño a la propiedad ajena, pero conforme avancen las investigaciones podrán incluirse otros relacionados con el abuso de autoridad o malos tratos. Pero hasta el momento solo son hipótesis.

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores contactó con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela con el objetivo de organizar la identificación y traslado de los cuerpos, así como dar apoyo a los familiares afectados.