IEPC aprueba y se integran consejos municipales para elecciones extraordinarias 2022

Se designó a seis presidentas/es; seis secretarias/os técnicos; 24 consejeras/os propietarios, y 11 suplencias, para los Consejos Municipales Electorales

Aquínoticias Staff

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó la designación de presidentas, presidentes, secretarias, secretarios técnicos, consejeras y consejeros electorales de los Consejos Municipales Electorales de los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, que funcionarán durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 (PELE2022).

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas recordó que, con base en los criterios aprobados el pasado 17 de enero, las personas que fueron designadas cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 98 del Código de Elecciones local, y deberán observar un desempeño apegado a la legalidad e independencia, garantizando en todo momento transparencia y certeza para unas elecciones libres donde impere la voluntad de la ciudadanía.

“Las ciudadanas y ciudadanos designados, que deberán comenzar sus tareas el próximo 15 de febrero, tienen a su cargo una enorme responsabilidad, como supervisar y calificar las elecciones locales, contarán con todo el apoyo de este Instituto, que estará muy atento a su rendimiento y productividad”, enfatizó Chacón Rojas.

Por su parte, el consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Organización Electoral, señaló que, en la integración de dichos Órganos Desconcentrados se contó con la opinión de las representaciones de los partidos políticos, además de respetar la paridad. “Todas y todos los designados cuentan con las habilidades específicas para identificar información, generar soluciones adecuadas en situaciones complejas, cuentan con capacitaciones diversas en materia electoral y de organización electoral, además de tener capacidades para fomentar la participación en grupos e impulsar objetivos comunes, por lo que son ciudadanas y ciudadanos que cumplen con el perfil del cargo”.

Rojo Martínez añadió que, la integración de cada Consejo Municipal será de la siguiente forma: un presidente o presidenta, dos consejeros y dos consejeras electorales propietarios y tres suplentes comunes, con voz y voto, así como una secretaria o secretario técnico sólo con voz. “Con base en los anterior, se designa a tres presidentas y tres presidentes; 4 secretarias y 2 secretarios técnicos; 14 consejeras y 10 consejeros propietarios, 5 suplencias para mujeres y 6 para hombres, y por lo pronto una mujer en Lista de Reserva, dando un total de 48 designaciones”.

Por otro lado, también se aprobó la emisión de criterios específicos para garantizar la paridad de género en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra y Siltepec, donde no se realizó la Jornada Electoral y algunos partidos políticos no postularon candidaturas para la elección ordinaria de 2021.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que, si los partidos no postularon candidaturas en los tres municipios, por lo menos en dos de ellos deberán postular a mujeres, si no postularon en dos de los tres municipios, deberán postular al menos a una mujer en uno de estos dos, y si no postularon candidaturas en uno de los tres, en ese municipio deberán postular a una mujer.