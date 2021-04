IEPC, preparado para cotejo documental de registros de candidaturas

La revisión documental de los expedientes comenzará este 02 de abril a las 9:00 horas y concluirá a las 23:59 horas del 06 de abril

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dará inicio este viernes 02 de abril, a las 9:00 horas, con la fase de entrega de documentación física requerida a los partidos políticos y a aspirantes a candidaturas independientes, con base en lo establecido por la normatividad electoral. Dicha documentación fue previamente cargada en el Sistema Estatal de Registro de Candidaturas (SERC), con la finalidad de ser cotejada y validada por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP). Esta actividad concluirá a las 23:59 horas del próximo 06 de abril. Lo anterior, se da luego de haber concluido este jueves 01 de abril, una exhaustiva etapa de verificación de las postulaciones registradas en el SERC entre el pasado 21 y 29 de marzo.

El consejero Guillermo Rojo Martínez, presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que, para esta labor, se pondrá en marcha el Plan Interno de medidas de acción y prevención de salud e higiene, aprobado por la Junta General Ejecutiva para evitar contagios por el virus SARS-CoV2 causante del Covid-19. “En este protocolo, destacan acciones como el hecho de que se realizará en un espacio abierto dentro de las instalaciones centrales, se utilizarán rociadores desinfectantes o pistolas nebulizadoras para desinfección de objetos y calzado, también será obligatorio el uso de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y caretas faciales, y se contará con espacios de entrada y salida separados”.

Rojo Martínez señaló que para el desarrollo de dicha actividad se instalarán mesas de recepción para cada partido político, 14 en total, en las que participarán aproximadamente 30 personas de la DEAP y otras áreas del IEPC.

Cabe señalar que, este Instituto recibió a través del SERC, la postulación de 12 mil 693 candidaturas, y cada cargo debe presentar un promedio de 15 documentos, lo que implica recibir y verificar aproximadamente 190 mil 395 documentos en tan solo cuatro días. Al cierre del plazo, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral dará fe de la finalización de este periodo, levantando un acta circunstanciada.

El consejero Guillermo Rojo Martínez destacó que, en el caso de que los partidos políticos, y aspirantes a candidaturas independientes, no entreguen la documentación en el plazo previsto, se tendrá por no presentada la solicitud respectiva y no se efectuará el registro solicitado, sin responsabilidad alguna para el IEPC.