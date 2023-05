IEPC presenta la “Cronología del sufragio y la participación política de las mujeres en México”

Este espacio se realizó como la primera de las actividades que se estarán celebrando a lo largo del año, en el marco de la conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres en nuestro país, con la finalidad de visibilizar los eventos que a lo largo de la historia han incidido en la situación actual del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en Chiapas y en México

Aquínoticias Staff

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas realizó la presentación de la “Cronología del sufragio y la participación política de las mujeres en México”, como parte de una serie de actividades que se estarán celebrando a lo largo del año, en el marco de la conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres en nuestro país. Este espacio, tuvo como objetivo de visibilizar los eventos que a lo largo de la historia han incidido en la situación actual del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en Chiapas y en México, desde los referentes al sufragio, así como de su participación política.

Durante la inauguración del evento organizado junto con la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación (CPIGND) y la Unidad Técnica de Género y No Discriminación (UTGND), el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, expresó que los avances logrados por la lucha de las mujeres en los últimos 30 años no los tiene ningún otro movimiento, lo que ha permitido entre otras cosas, la paridad en la administración pública y la representación política.

“El mérito es única y exclusivamente del feminismo, no de esfuerzos institucionales, y la mejor manera de reconocer este sacrificio y sus aportaciones, es generando estos espacios, para no olvidar lo hecho por las mujeres”. Por lo anterior, agregó que, se tiene la obligación de seguir promoviendo y arraigando los valores y derechos en favor de las mujeres y de la democracia.

Laura Elizabeth Méndez Utrilla, Directora de Fortalecimiento por la Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN), quien asistió en representación de la titular de dicha dependencia, María Mandiola Totoricaguena, comentó que esta presentación además de visibilizar la participación de las mujeres, también se resalta la importancia de las sufragistas chiapanecas, que hicieron historia, que abrieron camino, y que en la gran mayoría de las ocasiones no son reconocidas por su trabajo; por lo que dijo, merecen ser reivindicadas y aparecer en la historia como protagonistas.

Por su parte, la consejera electoral Gloria Esther Mendoza Ledesma, Presidenta de la CPIGND, señaló que este ejercicio busca conmemorar los 70 años del voto de las mujeres en México, alentando la reflexión acerca de los diferentes acontecimientos que se plasman en dicha línea cronología, a fin de reconocer la lucha emprendida por las mujeres en la garantía de sus derechos. Dijo que “este es un tema transversal que merece ser posicionado de forma permanente para alcanzar el ideal de un mundo más igualitario”.

En su oportunidad, la consejera María Magdalena Vila Domínguez, integrante de la CPIGND, y que fungió como moderadora de este foro, apuntó que los espacios que se han ido logrando son fruto de los acontecimientos históricos impulsados por las mujeres, plasmados en esta cronología. “En esta línea de tiempo vemos reflejados años de trabajo, esfuerzo y lucha constante”.

Al hacer un recuento de las mujeres que actualmente integran espacios de representación política en la entidad, Laura Eloyna Moreno Nango, Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (II-Unach) e invitada especial del evento, dijo que a pesar del cierre de la brecha entre hombres y mujeres, y de las medidas legales constitucionales, no se ha alcanzado la paridad sustantiva. Sin embargo, dijo que las acciones afirmativas en favor del principio paritario, tanto del orden administrativo como jurisdiccional, han coadyuvado a mejorar los índices de Desarrollo Humano y la calidad de vida de las mujeres.

La consejera Sofía Martínez De Castro León, integrante de la CPIGND, manifestó que el trabajo colaborativo, interinstitucional, con reflexiones y con exigencia ciudadana, será imprescindible para que las aportaciones de las mujeres sean visibles, y protagonistas de la historia presente, con base en la lucha que ha costado tanto tiempo y esfuerzo. “Las reflexiones aquí vertidas, enriquecidas con datos sobre lo que acontece de forma reciente en los cargos públicos y en las instituciones, nos proveen de herramientas para seguir avanzando en los procesos democráticos”.

Este foro puede verse nuevamente a través del canal del IEPC en la plataforma de YouTube, accediendo a la liga: