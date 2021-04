IEPC presenta protocolo sanitario para campañas electorales

Se trata de un documento que contempla medidas y recomendaciones para el desarrollo de los actos de campaña que iniciarán el 4 de mayo y que son vinculantes para los partidos políticos y en su caso, candidaturas independientes

Aquínoticias Staff

En sesión extraordinaria, el Consejo General dio cuenta del documento llamado “Recomendaciones para actividades de Campañas Electorales”, el cual contempla las medidas y recomendaciones sanitarias para la realización de actos de campaña que iniciarán el 4 de mayo, tanto en lugares cerrados como abiertos, el uso de vehículos compartidos, la realización de debates, visitas domiciliarias, distribución y difusión de propaganda electoral y brigadas de campaña.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, expresó que este documento ha sido avalado por el Consejo Estatal en Salud y los partidos políticos con registro y acreditación ante el IEPC. “Se trata de recomendaciones sanitarias para las campañas locales, que están en sintonía con las que avaló el Instituto Nacional Electoral (INE) para el desarrollo de las campañas federales en el contexto de la pandemia”.

Chacón Rojas añadió que confía en la responsabilidad de los partidos políticos para realizar sus actividades de campaña y no exponer la vida y la salud de ninguna persona durante los treinta días que durarán las campañas para la elección de diputaciones locales e integrantes de ayuntamientos. “El cumplimiento de estas medidas dependerá del compromiso ético y moral de los partidos políticos y de las y los candidatos, para cuidar la salud de la ciudadanía”.

Para la realización de actos de campaña en lugares cerrados como teatros, hoteles, canchas y auditorios techados, entre otros, el aforo no deberá exceder de 50 participantes y se recomienda portar cubrebocas en todo momento, realizar constantemente lavado de manos y aplicación de gel antibacterial a la entrada y salida, mantener una distancia de 1.5 metros entre una persona y otra e instalar en las entradas tapetes desinfectantes de calzado. Asimismo, se recomienda no permitir el acceso a personas que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria y tomar la temperatura de las y los asistentes.

Otra recomendación es evitar el uso de autobuses para trasladar simpatizantes. En el caso de actos de campaña en lugares abiertos como auditorios, estadios y/o parques, el límite del aforo no deberá exceder de 150 participantes y además de las medidas anteriores, se recomienda realizar eventos con horarios escalonados y con la instalación de sanitarios móviles, que deberán contar con papel higiénico, jabón antibacterial, alcohol en gel y toallas de papel para el secado de manos.

Para la organización de Debates, el IEPC propiciará su celebración a través de medios digitales o presenciales sin aforo, de modo que la participación se limite a las y los candidatos participantes, quienes deberán utilizar cubrebocas en todo momento incluso durante sus intervenciones.

En lo que respecta al brigadeo casa por casa, quienes lo realicen, deberán utilizar cubrebocas, careta y/o lentes de seguridad en todo momento, no deberán asistir más de 3 personas, deberá respetarse la sana distancia entre persona y persona (1.5 metros) y si alguno de los visitantes presenta alguno de los síntomas comunes de la COVID 19, no deberá realizar la visita. Para la interlocución con las y los habitantes, quienes acudan, deberán dirigirse al área mejor ventilada del domicilio, en caso de no contar con dicho espacio, deberán solicitar la apertura de ventanas y puertas. No se recomienda saludar de mano ni realizar cualquier tipo de contacto corporal.

Para la distribución y difusión de propaganda electoral deberá realizarse privilegiando todas las medidas de seguridad en materia de salud. No se recomienda utilizar material que sea objeto de manipulación o contacto (como volantes, trípticos, cubrebocas, caretas, guantes o cualquier material o producto de salud). Los productos publicitarios (delantales, playeras, gorras, etc.), deberán estar empaquetadas y selladas individualmente, y deberán pasar por un proceso de desinfección utilizando productos adecuados que no lo dañen.