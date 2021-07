IEPC y Sedespi colaborarán en beneficio de derecho político-electorales de pueblos indígenas

Hemos apoyado y seguiremos respaldando el derecho de pueblos y comunidades indígenas a elegir autoridades con base en sus usos y costumbres, pero ello no debe justificar desconocer resultados electorales: consejero presidente Oswaldo Chacón

Aquínoticias Staff

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), firmaron este lunes un convenio de colaboración, con el objetivo de establecer actividades para promover y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a pueblos indígenas del estado de Chiapas.

La firma de convenio estuvo encabezada por el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas y el Titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas Emilio Ramón Ramírez Guzmán. Además, participaron el secretario ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes; la consejera electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Sofía Martínez De Castro León; el Director de Concertación, Capacitación y Servicios Jurídicos de la Sedespi, Benito Ruíz Díaz; como invitadas de honor, la Directora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Arely López Pérez; las consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez, Sofía Margarita Sánchez Domínguez; el consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, y representantes de los partidos políticos con registro y acreditación ante este órgano electoral.

Al dar la bienvenida, la consejera electoral Sofía Martínez De Castro León, explicó que, la finalidad es establecer y coordinar acciones, para desarrollar estrategias de apoyo para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y en materia de participación ciudadana. Así como la difusión, divulgación, capacitación e intercambio de información para fomentar y estimular la cultura cívica y contribuir al desarrollo de la vida democrática entre la población chiapaneca perteneciente a los pueblos y las comunidades indígenas y para el ejercicio pleno de sus derechos.

“Este convenio viene a fortalecer de forma directa la relación de este instituto, con los pueblos y comunidades indígenas a través de la Sedespi, que hoy se convierte en nuestro gran aliado. Para que este ejercicio pleno de sus derechos sea una realidad, no podemos referirnos solamente a los procesos electorales, sino a una actividad constante y permanente, con la firma del convenio se da un gran paso, a fin de proveer conocimientos, capacitaciones y coordinar actividades en materia de cultura cívica y capacitación para el pleno reconocimiento de sus derechos políticos electorales”.

El consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, dijo que, a través de la firma de este convenio se busca dar a conocer a pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, el catálogo de derechos políticos que están reconocidos para ellos en la Constitución y en las leyes, así como las vías y los procedimientos para hacerlos valer y respetar.

“Bienvenido el interés de los pueblos indígenas por hacer valer su derecho a elecciones municipales con base en sus sistemas normativos. En el IEPC hemos apoyado y seguiremos respaldando el derecho de pueblos y comunidades indígenas a elegir autoridades con base en sus usos y costumbres, pero ello no debe justificar desconocer resultados electorales”.

Chacón Rojas añadió que, en el caso de Pantelhó, para las elecciones del pasado 6 de junio, solamente una casilla no pudo ser instalada, los resultados no fueron impugnados y, por tanto, el mandato popular debe ser respetado. El Estado Mexicano, partidos políticos y sociedad tienen la obligación de respetar las reglas del juego de la democracia electoral y el mandato popular depositado en las urnas, so pena de debilitar la institucionalidad y el estado de derecho.

En su intervención, Emilio Ramón Ramírez Guzmán titular de la Sedespi, manifestó que, esta firma de convenio servirá para difundir e impulsar acciones en favor de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. “Para nosotros es un honor estar aquí por primera vez, hoy a través de mi voz, se escucha la voz de muchas hermanas y hermanos indígenas que han luchado por sus derechos en la participación política. Reconocemos al IEPC por impulsar la participación de la igualdad, de la equidad y de la inclusión y hoy se ve reflejado en los resultados del Proceso Electoral 2021”.