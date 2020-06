Iglesia incumple restricciones de SS y retorna a actividades

Si bien, se concluye la jornada de “Sana distancia”, eso no quiere decir que todas las actividades reinician, al menos en Chiapas se continúa en el mismo panorama; sólo actividades esenciales

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La mañana del domingo 31 de junio se convirtió para muchos mexicanos el inicio de un nuevo proceso, pues la etapa de la “Sana Distancia” estaba llegando a su fin -o así se había hecho creer- y esto traería el regreso a la normalidad de millones de mexicanos.

El clima en la capital de Chiapas fue distinto al que las personas en Tuxtla están acostumbradas; en el último día de mayo, lloviznó y permaneció nublado durante todo el día, pero eso no fue inconveniente para que un grupo de creyentes de la Iglesia Mexicana Del Evangelio De Cristo Pentecostés (IMEC) -en la colonia obrera de Tuxtla Gutiérrez- se reuniera y durante todo el día a puerta cerrada, realizaran sus actividades dominicales.

Si bien, se concluye la jornada de “Sana distancia”, eso no quiere decir que todas las actividades reinician, al menos en Chiapas se continúa en el mismo panorama; sólo actividades esenciales. Es decir, la “nueva normalidad” que inicia este lunes 1 de junio será la misma que se ha tenido los últimos dos meses y medio.

“No es que a las cero horas del lunes primero de junio se puede volver a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas, pueden abrir, No, no, no. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el acuerdo que se publicó el 15 de mayo, solo pueden estar en funciones las actividades esenciales, incluyendo las tres nuevas: construcción, minería y el sector automotriz. Nada más”, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la Secretaría de Salud.