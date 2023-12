Igualdad es 4T

La precandidata presidencial Claudia Sheinbaum indicó que la 4T busca que todos “tengamos derechos”

Aquínoticias Staff

“Nosotros luchamos por la igualdad, la igualdad de todos y todas, esa es la esencia de nuestro proyecto, nosotros vemos a las personas como iguales, nosotros no vemos a nadie de arriba para abajo (…) Esa es la esencia de nuestro movimiento, de la igualdad, el buscar que todos tengamos derechos y así las mujeres también tenemos derechos”, aseveró.

Así aseveró ante militancia de Huatabampo, Sonora, donde también recordó que es tiempo de las mujeres transformadoras y humanistas.

La precandidata de la coalición de “Sigamos Haciendo Historia” precisó que las mujeres no solo gobiernan para las mujeres, sino para que también para hombres, adultos mayores, jóvenes, niños y niñas. “La transformación ha traído esos cambios y las mujeres gobernamos bien”, señaló.

Por su parte, el dirigente de Morena en Sonora, Heriberto Aguilar Castillo, reconoció en Claudia Sheinbaum el liderazgo para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo los principios de Morena y con un enfoque humanista.

“Es una mujer sincera, honesta, con profundo amor al pueblo, que orgullosamente va a seguir edificando sobre los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, bajo los principios del humanismo que fundó Andrés Manuel López Obrador”, expresó.