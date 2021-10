Ilegal que empresas pidan certificado de vacunación

El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, refirió que no se ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Es ilegal que las instituciones públicas y privadas exijan a sus trabajadores o colaboradores presentar el certificado de vacunación del Gobierno de México para reincorporarse a sus actividades laborales.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SS, dio a conocer que no es legal que empresas privadas y entidades públicas soliciten el certificado de vacunación contra el COVID-19 a sus trabajadores.

El funcionario señaló que está acción se entiende como una condicionante para acceder a los lugares de trabajo, por lo que afirmó que quienes están pidiendo el certificado están cometiendo una falta.

“En la legislación mexicana no existe justificación para ello, si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta, no es legal condicionar el acceso al trabajo a personas que no tengan esta condición”.

De mantenerse esta condicionante, el subsecretario invitó a los trabajadores a interponer una denuncia ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), ya que las empresas e instituciones gubernamentales no están facultadas para solicitar y determinar el regreso a actividades si no se entrega el comprobante de vacunación.

“Existe la Profedet… ahí lo puede denunciar si su empresa privada o la entidad pública donde trabaja le está requiriendo el certificado de vacunación”, llamó.

Por lo anterior, López-Gatell Ramírez afirmó que el certificado de vacunación es un documento legal que sirve para facilitar viajes al extranjero, más no como un requerimiento de medida para regresar a laborar.

“El certificado de vacunación lo establecimos con el propósito de facilitar el tránsito de personas viajeras a otros países… como mecanismo para permitir la entrada de las personas”, explicó.