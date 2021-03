Implementa INE sistema “Candidatas y Candidatos, conóceles”, para elecciones 2021

Coaliciones, partidos políticos y Candidaturas Independientes deberán llenar cuestionarios de las y los aspirantes a diputaciones federales, siempre bajo la protección de datos personales

Aquínoticias Staff

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad emitir los Lineamientos que establecen las condiciones de uso del sistema denominado “Candidatas y Candidatos, conóceles”, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el objetivo de que la ciudadanía cuente con la mayor información disponible para que pueda ejercer un voto informado y razonado.

Los Lineamientos definieron dos cuestionarios sobre las distintas condiciones de grupos en situación de discriminación que los partidos políticos y candidaturas independientes deberán utilizar para la captura de la información en dicho sistema, siempre bajo la protección de los datos personales prevista en las leyes respectivas.

Lo anterior, para que la ciudadanía cuente con información que le permita conocer a las personas candidatas a una diputación federal postuladas por los partidos políticos nacionales y coaliciones por ambos principios, y para que la autoridad electoral cuente con datos que le permitan elaborar estadísticas, así como evaluar los alcances de las acciones afirmativas, mediante la aplicación de metodologías adecuadas, a través de estudios segmentados, bajo el criterio de transversalidad.

Los Lineamientos distinguen dos tipos de información que debe ser capturada por los partidos políticos y las personas candidatas independientes mediante las respuestas a dos cuestionarios.

El primero tiene que ver con la información sobre datos curriculares de quienes aspiran a una diputación federal, el cual ya se encontraba alojado en el sistema desde su operación en procesos electorales pasados.

El segundo corresponde a la información relacionada con identidad de las personas o su pertenencia a grupos en situación de discriminación o de atención prioritaria.

Ventana de información para el voto informado de la ciudadanía

En sesión extraordinaria, la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia Zavala, explicó que este sistema ya existía y “hoy está completo como una ventana de información para el voto informado frente a la ciudadanía”, además de que permitirá a la autoridad electoral hacer evaluaciones con los datos que se recaben.

“Van a ser muy útiles para toda la ciudadanía respecto de quiénes son las personas que están contendiendo en las campañas y el próximo 6 de junio”, por lo que invitó a las y los ciudadanos a consultarlo, así como a los partidos políticos a ser corresponsables en la construcción del sistema.

En su intervención, la Consejera Dania Ravel expresó que, en caso de que las personas que hagan uso de acciones afirmativas o pertenezcan a un grupo en vulnerabilidad deben dar un consentimiento expreso o, de lo contrario, que su información no sea pública o se mantenga reservada.

Subrayó que la Sala Superior dio a esta información el carácter de sensible y, por tanto, no puede operar la afirmativa ficta de otros casos en los que, ante la falta de manifestación expresa de las personas titulares de los datos personales, se entiende que hay un consentimiento para darlos a conocer, pero en este caso no procede, por lo que solicitó una votación particular.

En tanto, el Consejero Martín Faz cuestionó que se eliminara del proyecto las obligaciones de la Unidad Técnica de Servicios en Informática de generar reportes de los partidos políticos y las Candidaturas Independientes, cuando incumplan con la obligación de subir al sistema la información de sus candidaturas y de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que ésta determine lo que a derecho convenga, situación que fue subsanada.