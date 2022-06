IMSS Chiapas lleva Feria de la Salud y Tianguis del Bienestar a Amatenango del Valle

Estos eventos tienen como propósito beneficiar a familias en pobreza de 15 municipios del estado

Aquínoticias Staff

Los servicios de salud de Primer Nivel de Atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas se acercaron a los pobladores del municipio de Amatenango del Valle, como parte del Tianguis del Bienestar, que tiene como propósito beneficiar a familias en pobreza de 15 municipios del estado.

Se acercó a la población de Amatenango del Valle que no cuenta con seguridad social: consultas generales, de Odontología, Nutrición, planificación familiar, entrega de medicamentos, vitaminas, vacunación del cuadro universal y COVID-19.

Al respecto, María de Jesús López Girón, promotora de Acción Comunitaria de Amatenango del Valle dijo que, aunque en el municipio se cuenta con una Unidad Médica Rural (UMR), hay servicios que no se ofertan, por lo que estas Ferias de la Salud son una oportunidad para que la población sin seguridad social acceda a ellos.

Expresó que, gracias a las voluntarias del Programa IMSS-BIENESTAR, la Feria en Amatenango del Valle fue un éxito, pues se hizo invitación en lengua tzeltal casa por casa y por perifoneo.

“La gente se motiva al saber que los servicios son gratuitos porque hay algunos que no cuentan con el acceso y hay servicios como el de Odontología que no está a la mano y por eso no dudan al venir, y eso nos da mucha felicidad porque vemos que llegan estos servicios médicos a gente que sí lo necesita y eso nos da mucho orgullo”, dijo.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional.

Es importante mencionar que el Tianguis del Bienestar continuará en el municipio de Aldama el 4 de julio y en San Juan Chamula los días 6, 8, 11, 13, 15 y 18 de julio, por lo que el Instituto hace un llamado a la población a acudir al Parque Central de la cabecera municipal para recibir atención médica gratuita.

A través de estas intervenciones, el IMSS en Chiapas fomenta la cultura de la prevención y el autocuidado y continúa acercando los servicios de salud a todos los rincones de Chiapas para beneficio de la población sin seguridad social.