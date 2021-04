IMSS Chiapas realiza cirugías de hernia en Tuxtla

Este padecimiento se puede prevenir mediante un buen programa de ejercicio, pérdida de peso, fortalecimiento y la higiene de columna, que es educar a los pacientes a cómo movilizarse durante sus actividades diarias

En el marco de la recuperación de servicios de salud frente a la pandemia de COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas informa que se beneficiaron con cirugías de hernia a pacientes con dicho padecimiento.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los derechohabientes que sufren dolores relacionados a esta patología, así como corregir este defecto, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 en Tuxtla Gutiérrez llevó a cabo las intervenciones quirúrgicas; cabe mencionar que se realizaron previo a una valoración para determinar el tamaño y características de la hernia, al igual que una historia clínica como antecedente.

La recepción de pacientes se dio a las 7:00 am y 13:00, en el que validaron la documentación institucional, Vigencia de Derecho y el Resultado de Prueba Rápida COVID-19. Mientras que las intervenciones quirúrgicas se realizaron en un horario de 08:00 a 14:00 horas y de 14:00 a 20:30 horas.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Así, también evitar cargar pesos excesivos y de preferencia al hacerlo usar fajas, aunque las que utilizan para cargar no sirven para prevenir una hernia de disco; sí previenen una hernia abdominal o una hernia umbilical.