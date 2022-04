IMSS llama a no olvidar que la pandemia por COVID-19 aún no termina

Deben seguir siendo parte de nosotros la sana distancia, uso de gel antibacterial, uso adecuado de cubrebocas y el lavado frecuente de manos

Aquínoticias Staff

Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llama a la población a no bajar la guardia ante la pandemia por COVID-19 y a continuar privilegiando las medidas de protección como: sana distancia, uso de gel antibacterial, uso adecuado de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, pues la pandemia no ha terminado.

Al respecto, el doctor Jesús Alberto Salas Sarmiento, coordinador de vigilancia epidemiológica del IMSS en Chiapas, recordó que las medidas sanitarias que se han implementado siguen siendo las mismas para combatir la pandemia por COVID-19.

Si bien el estado se encuentra en semáforo de riesgo epidemiológico en color verde, el especialista resaltó la importancia de continuar con los mecanismos de protección sanitaria, pues la COVID-19 sigue presente, por lo que, es importante no relajar las medidas a fin de evitar se reactiven los contagios.

“Es muy grato ver la disminución de los casos de COVID-19, pero esto no quiere decir que ya no haya pandemia. Se nos vienen días de vacaciones donde hay mayor movibilidad en lugares turísticos, por eso les decimos que debemos estar alertas y no bajar la guardia, usar cubrebocas de preferencia en lugares donde no podemos guardar la sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente para que sigamos con esta tendencia de baja transmisión”.

El coordinador de vigilancia epidemiológica del IMSS en Chiapas enfatizó que esta disminución de casos y de hospitalizados por COVID-19 se debe también a que la mayor parte de la población cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“La vacunación ha sido la clave para que ahora tengamos este semáforo verde en todo el país. Aquellos que aún no se han vacunado deben ir de inmediato por su dosis, hay que hacerlo por nuestras familias, por los más vulnerables como los adultos mayores, por aquellos que perdieron la batalla y no alcanzaron la inmunización”.

El doctor insistió en la importancia de tener el esquema completo de vacunación contra COVID-19, pues esto disminuye el riesgo de enfermar gravemente y requerir hospitalización, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo.

“Hemos tenido cepas más virales, pero gracias a que ya contamos con la vacuna los casos de hospitalización han disminuido, y esto es gracias a la vacunación. Actualmente se encuentran activos seis macro centros y 57 puntos de inmunización en 45 municipios de Chiapas para que la gente rezagada se aplique la primera dosis y aquellos que aún faltan completen sus esquemas con la segunda dosis y el refuerzo”, finalizó.