IMSS y Gobierno del Estado siguen trabajando para llevar vacunas a lugares más apartados

Aquínoticias Staff

Ante la denuncia pública del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del Gobierno del Estado con fines recreativos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Protección Civil de Chiapas llevaron a cabo una serie de investigaciones en donde se determinó que en ningún momento ocurrió uso personal o recreativo de la misma.

El compromiso de ambas instituciones, tal y como lo ha señalado el Gobernador Rutilio Escandón, es que las aeronaves se utilicen exclusivamente para el cuidado de la salud, la protección civil y la seguridad del pueblo Chiapas.

En ese sentido, el IMSS reitera que el trabajo, sobre todo en la vacunación, es resultado de la coordinación entre instituciones y la colaboración de voluntarios en horarios extenuantes y fines de semana, un esfuerzo que ha permitido que al día de hoy el 48.90 % de población chiapaneca esté inmunizada.

Sin embargo, para no empañar este gran esfuerzo interinstitucional, y luego de una revisión del caso entre ambas instituciones, se ha acordado que la ciudadana Elvia “N”, quien ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario como brigadista y promotora de la vacunación, ya no participe en los traslados aéreos del inmunizante. Que el Dr. Iván Tornell Castillo no continúe en la tarea de distribución de la vacuna. Mientras que en el caso del piloto encargado de la operación sea suspendido.

De esta manera, las instituciones federales que participan en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, a través de la Brigada Especial Correcaminos, y las dependencias del Gobierno de Chiapas reiteran su disposición de seguir trabajando de manera conjunta para llevar la vacunación a los lugares más apartados y de difícil acceso en el estado.

Para ello, el Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil, mantiene a disposición las aeronaves oficiales para llegar a todos los rincones de la entidad, a fin de agilizar el traslado del biológico y contribuir a la protección de la población. Un esfuerzo que ha significado la distribución vía aérea de más de 470 mil dosis de vacunas anti Covid.

En Chiapas la vacunación es la causa de todos y todas, gracias al trabajo conjunto del Gobierno del Estado, Secretaría de Salud en Chiapas, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Guardia Nacional, Protección Civil de Chiapas, Ayuntamientos, Universidades públicas y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.