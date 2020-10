Inauguran Festival Internacional Cervantino en Guanajuato

Durante cinco días, 825 artistas nacionales e internacionales presentarán lo mejor de las artes escénicas, visuales y multidisciplinarias de manera virtual

Aquínoticias Staff

El telón digital del Festival Internacional Cervantino (FIC) se levantará desde Guanajuato para llevar arte a los hogares de los espectadores en cualquier parte del mundo. Del 14 al 18 de octubre, 825 artistas provenientes de Argentina, Australia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Portugal, Reino Unido y Senegal se darán cita en la pantalla para manifestar lo mejor de las expresiones culturales desde latitudes distintas.

“Ante la contingencia sanitaria que obligó a bajar telones y posponer espectáculos, el arte y la cultura encontraron nuevos espacios. El Festival Internacional Cervantino es un ejemplo de ello; para su edición 48, la fiesta del espíritu se reinventa. Es el mayor festival de artes escénicas de México, que año con año ocurre en Guanajuato y ahora, llega de manera completamente gratuita y sin límite de cupo, al escenario virtual”, ha dicho la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.

Con 48 años de tradición ininterrumpida, el FIC ocupará el escenario virtual con 33 espectáculos de música, ópera, danza, teatro y espectáculos multidisciplinarios. “No hay nada más poderoso que la cultura para rehacernos como personas y para reencontrarnos en comunidad. El FIC tuvo que reinventarse para poder ser un punto de encuentro pleno de garantías, compartimos con el público el deseo de disfrutar a sus artistas en el escenario y el deseo de los artistas por compartir su trabajo con su gente. Es la primera vez que el cien por ciento de la oferta cultural estará disponible en plataformas digitales y medios públicos, completamente gratuita. Lo que permitirá llegar a los hogares de los mexicanos dentro y fuera del país”, declaró, a su vez, la directora general del Festival Internacional Cervantino y Circuitos Culturales, Mariana Aymerich Ordóñez.

“Hoy abrimos el telón de esta gran fiesta del espíritu humano. El Cervantino está de pie y Guanajuato está de pie. Este es uno de los festivales más importantes del mundo que hoy se reinventa en un formato virtual debido a la contingencia sanitaria que vivimos. Un formato con el que estamos cuidando y protegiendo la salud de los artistas organizadores y de los espectadores que son nuestra máxima prioridad. Tendremos la participación de la delegación guanajuatense integrada por 178 artistas en las disciplinas de danza la música y artes visuales. Esta oferta se complementa con los museos de Guanajuato capital que estarán observando todas las medidas preventivas para admirar las exposiciones de artes visuales”, mencionó el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Las luces del FIC 48 se encenderán a partir del 14 de octubre con la presentación del Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis, en un programa que involucra el romanticismo francés y el arte vocal sacro; Catrin Finch & Seckou Keita en un diálogo musical entre el arpa y la kora; La Bruja de Texcoco, con un espectáculo performático acompañado por Rubén Albarrán y el Ballet México de Colores, exaltará la transfeminidad mexicana de distintas regiones del país, además de la participación de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Coahuila de Zaragoza, que complementa el festín musical con toques sinfónicos nacionalistas.

Al filo de la noche, Los Danzantes del Alba, de Teatro Línea de Sombra, llegarán al FIC para contar historias tejidas por migrantes, trabajadores de maquiladoras y pobladores de sitios olvidados. A las 21 horas, la Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje al genio de Bonn con Beethoven en la intimidad. Ludwig en tu casa 2.0, un compilado de piezas coreográficas adecuadas a la intimidad espacial habitada por cada uno de los bailarines.

El jueves 15 de octubre, la percusión musical con perspectiva ecológica de Toompak despertará los sentidos de la audiencia cervantina; continuará con el estreno del festival de música coral Live From London —inaugurado por VOCES8—, y se complementará con la mezcla de sonidos populares mexicanos y africanos de Son del Montón “Colectivo”. Con un concierto de cuerdas titulado un homenaje titulado 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, el Cuarteto Latinoamericano se unirá a la celebración al compositor alemán.

Las niñas y los niños tienen un lugar muy especial en el FIC 48, por esta razón, Triciclo Rojo presentará su narrativa visual en busca del origen de la magia, Sawatzky y el cocinero de cuentos —El Palacio de los espejos, El circo de la corona y La espada de polvo—. La verdad podrá descubrirse en tres capítulos transmitidos consecutivamente, del viernes 16 al domingo 18 de octubre.

La propuesta musical continuará con Stile Antico y su retorno a la época renacentista a través de Treasures of the English Renaissance; The Guadaloops representará su concepto de felicidad con Soma y Troker, romperá con las fronteras mentales, con un experimento sonoro acompañado por el cantante neoyorquino Freedom Bremner.

Cuba se hará presente con 14 números de trova y pop en manifiesto del sabor caribeño propio de esta isla; además, Argos Teatro mostrará la personalidad de José Martí más allá de sus aportaciones literarias en Hierro, una puesta en escena transmitida el viernes 16 a las 18 horas.

El sábado 17 de octubre, The Gesualdo Six trazará pinceladas sonoras inspiradas en el canto de las aves y contrastes de luces naturales entre el día y la noche; Sara Correia estremecerá corazones con la potencia vocal característica del fado portugués, y con una selección de música popular cubana concluirá el viaje musical de la noche.

Para concluir la fiesta del espíritu, Chanticleer cerrará la participación del festival Live From London con una versión masculina de I wanna dance with somebody; el cantautor Seth Glier compartirá su universo emocional en un espectáculo transmitido desde Estados Unidos, y Cuba dejará su sello musical con un compilado de obras orquestales interpretadas por diez agrupaciones, solistas y dúos.

Desde España, Argentina, Costa Rica, Italia y México, la Fundación Épica la Fura dels Baus mostrará una adaptación digital de La Tempestad, de William Shakespeare; un experimento colectivo donde 30 artistas a distancia harán de las plataformas digitales el espacio escénico del presente. El público podrá ser parte de la experiencia –el domingo 18 a las 18 horas— interactuando a través de la aplicación Kalliópe.

El estado de Guanajuato proyectará su riqueza artística con la presencia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que interpretará la Sinfonía núm. 5 en Do menor, op. 67, de Ludwig Van Beethoven, el domingo 18 a las 13 horas. Con sones y poesía que brotan desde la profundidad de la memoria llegará Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú a las 18 horas.

Ese mismo día, China y México se unirán en una noche sensorial llena de luces y beats enérgicos a cargo de DJ Liia (ZHAO Chenchu) y Fencha (MOU Xiaolong) a las 21 horas, con una proyección en Pastitos que se podrá disfrutar desde cualquier parte del mundo concluirá la primera edición virtual de la fiesta del espíritu.

El flujo de la vida será representado por la instalación del artista visual Ary Ehrenberg, Agua.0, ubicada en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato del 14 al 18 de octubre. A su vez, el Teatro Juárez alojará Ausencia: Memoria Colectiva, un monumento híbrido interactivo que será activado mediante la acción de los usuarios de Twitter en tiempo real con el uso de hashtag #MemoriaFIC, el miércoles 14 y jueves 15 de octubre de 18 a 21 horas.

A partir del trabajo colaborativo durante 48 horas, el Game Jam Virtual Cervantina-La Jam de Todxs integrará a profesionales, desarrolladores, programadores diseñadores, ilustradores, diseñadores de juegos, guionistas, escritores, músicos, entusiastas del desarrollo de juegos y público en general para la construcción de juegos de mesa, rol o videojuegos con perspectiva incluyente. El ganador se anunciará el domingo 18 de octubre a las 18 horas.

Los museos del estado de Guanajuato abrirán sus puertas al público cervantino para el disfrute de 12 exposiciones que involucran fotografía, textiles, pintura, estampa, grabado y arqueología: Migrantes; Flor Garduño; La Construcción del Instante; Balconadas de Guanajuato; Convivencia entre El Arte, La Arquitectura y La Sociedad; Maíz nuestro de cada día. Un diálogo entre el ayer y el hoy en torno al maíz; VI Bienal Takeda; Latinoamérica a través del cine. Colección de cartel cubano; Signos vitales: aflicciones de la remembranza; Ana Quiroz: Particiones; Punto de partida. Acercamiento a la obra fotográfica de Manuel Leal; Volverse Negro; Tzompantli de Arte Popular, Imaginación y Diseño, y Dinosaurios.

Durante el acto inaugural, personal médico del estado de Guanajuato fue homenajeado. Por ocasión inédita, el máximo galardón de la Fiesta del Espíritu fue para el doctor Alfonso Delgado Vargas, director del Hospital General de Silao, Guanajuato, quien recibió la Presea Cervantina en nombre del personal médico del estado de Guanajuato.

El doctor Alfonso Delgado Vargas es egresado de la Universidad de Guanajuato, cuenta con una especialidad en Medicina Interna en el Hospital Regional, lugar en el que atendió a cientos de personas en la epidemia de influenza, en 2009. Durante la actual contingencia sanitaria, realizó un prototipo de reconversión hospitalaria innovador, labor extraordinaria que merece ser reconocida, al igual que la participación del talento artístico que ha transitado por el escenario cervantino.

La Presea Cervantina es un premio que nombra el valor artístico de creadores nacionales e internacionales con especial significado y aporte al sector cultural.

La programación del festival se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once, Canal 22, Capital 21 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4). El Festival Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales; se podrá acceder desde cualquier parte del mundo en festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx.