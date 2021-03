Incorporar la perspectiva de género en los medios, el gran reto pendiente a 25 años de Beijing

La Plataforma de Acción de Beijing también reconoció los rezagos para lograr que las mujeres ocuparan puestos directivos y órganos que influyen en las políticas de los medios de comunicación

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México.- Los Estados deben ordenar y hacer compromisos más concretos con las empresas de los medios de comunicación para acelerar la incorporación de la perspectiva de género de las noticias y así lograr el adelanto de las mujeres, coincidieron editoras especializadas en perspectiva de género de distintos países durante el inicio del Foro Internacional: “Pendientes y acciones urgentes para el futuro: A 25 años del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing”.

Al participar en el Foro Internacional: “Pendientes y acciones urgentes para el futuro: A 25 años del Capítulo J de la Plataforma de Acción de Beijing”, que lleva a cabo este 25 y 26 de Comunicación e Información de la Mujer A.C., en alianza con otras organizaciones, las cuatro editoras también compartieron sus experiencias como responsables de áreas o secciones dentro de los medios de comunicación especializadas en la perspectiva de género.

Durante la bienvenida, la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, recordó que hace 25 años, gobiernos de 189 países asumieron la defensa de los derechos y la dignidad intrínseca de las mujeres en la Plataforma de Acción de Beijing; sin embargo, “la realidad actual muestra la enorme deuda que tienen los gobiernos con las mujeres y las niñas y reafirma la vigencia de esta Plataforma”, detalló.

Este mecanismo, en su capítulo J, reconoció el papel fundamental de los medios de comunicación y las tecnologías en las acciones para garantizar el adelanto de las mujeres y eliminar los obstáculos que dificultan su participación activa en todas las esferas de la vida pública, explicó la periodista; por ejemplo, señaló la importancia de erradicar las imágenes sexistas y estereotipadas, así como las representaciones de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios, y la utilización de las mujeres y las niñas como objetos sexuales y la pornografía.

La Plataforma de Acción de Beijing también reconoció los rezagos para lograr que las mujeres ocuparan puestos directivos y órganos que influyen en las políticas de los medios de comunicación, entre otras. Con los años, explicó Lagunes Huerta, a este contexto se sumó la violencia contra las periodistas y comunicadoras, lo que hoy es un gran obstáculo para el cumplimiento al ejercicio pleno de la libertad de expresión y de información de las mujeres.

El objetivo del Foro, explicó la periodista, es responder: ¿en dónde estamos 25 años después, en qué avanzamos y cuáles son las siguientes estrategias que hay que desarrollar para lograr el salto que transforme radicalmente los medios de comunicación?

Retos para incorporar la perspectiva de género: la voces de las editoras

Al participar en la primera mesa de este foro “Editoras de género: Retos para incorporar la perspectiva de género”, la primera editora de género y diversidades en la Agencia Telam, de Argentina, Silvina María De La Luz Molina Lardit explicó que en su medio no hay una sección específica para la agenda de los derechos de las mujeres sino que ella, junto con un equipo voluntario, se encarga de que tanto el contenido escrito, como de radio, el audiovisual, la página web y las redes sociales tengan la perspectiva de género.

La también coautora del Manual de Género para Periodistas señaló que ese equipo se encarga de proponer nuevas secciones, incorporar nuevas fuentes, planear coberturas conjuntas para garantizar que la perspectiva de género sea transversal en todos los medios.

“Yo no soy una sensora. Yo soy una compañera que voy acompañando los procesos y que voy aprendiendo en ese proceso, que está habilitada la palabra, que me pueden consultar, que muchas veces puedo decir ‘vamos a pensar cómo cubrir esto’ porque a veces hay a, b y c para cubrir la nota, pero a veces no”, detalló Molina Lardit.

La periodista reconoció que han sido ellas quienes han conseguido la mayoría de los avances, sin embargo, los pendientes persisten por parte de los medios de comunicación, quienes no se asumen como centros de trabajo ni cumplen con los convenios políticos a los que se comprometen; el Estado, por su parte, ha fallado en sancionar a los medios de manera económica y en la vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones.

Por su parte, la editora de género del Diario Clarín, también en Argentina, Mariana Iglesias relató que una editora de género intenta cubrir la coyuntura, lo que pasa a diario de importante con género, de esta forma se marca una agenda para otros medios; también buscan diversificar las voces y planean ahora armar un directorio con fuentes de mujeres en todas las secciones; así como revisar que las imágenes no sean sexistas o estereotipadas, y buscan que ante cualquier hecho o situación, como puede ser el asesinato de una mujer, no se vea como caso único o individual sino que se ponga en contexto social o histórico desde una mirada más amplia.

Iglesias agregó que en su medio si bien en la base ellas ocupan 50 por ciento de los lugares, desaparecen en los puestos de mayor decisión, y muchos de sus compañeros no tienen formación en perspectiva de género; sin embargo, ellas han impulsado capacitaciones al interior del medio y las universidades ya enseñan periodismo especializado en la perspectiva de género.

La periodista llamó a los medios de comunicación, como centros de trabajo, a respetar los derechos de las trabajadoras y asumir compromisos serios y reales para la incorporación de la perspectiva de género; también pidió no priorizar los likes frente a la oportunidad de tratar con profundidad y perspectiva los temas sobre los derechos de las mujeres.

La jefa de contenidos y editora de igualdad de Radio Nacional de España (medio público), Paloma Natalia Zamorano, señaló que en casi cuatro años de trabajo como responsable de contenidos con perspectiva de género, el personal de la Radio ha tenido que capacitarse y han tenido que crear guías para tener un piso común de conocimiento en esta especialización.

Entre los logros que han alcanzado, pasaron de 54 documentos de audio o vivo en octubre de 2018 a 550 materiales en los tres meses de 2021, además de que con sus programas se ha conseguido cambiar la percepción de las mujeres en el arte o la ciencia, y se han consolidado alianzas profesionales para avanzar en este tema; sin embargo, los retos en el medio público siguen siendo que la toma de decisiones al más alto nivel recae en un grupo de hombres, que aún hay resistencias dentro del propio personal, así como los convenios de la publicidad. En el caso de los medios comerciales, observó, la recomendación sería que el Estado ordene a través de normas más restrictivas no reproducir una imagen sexista o estereotipada de las mujeres.

Por su parte, la editora de La Cadera de Eva, de La Silla Rota, Diana Juárez Torres dijo que en año y medio de trayectoria en un inicio era una mirada segmentada pero conforme fueron avanzando se dieron cuenta que esa sección jalaba a todas las otras secciones o las atravesaba. Invitó a las demás secciones a repensar; sin embargo, en términos de tomas de decisión, hasta ahora las mujeres sólo ocupan puestos de editoras no de directoras.

Algunos de los retos, dijo, han sido determinar si un tema pertenece a la sección de género o es de otras secciones; no obstante, con el tiempo se definió como decisión editorial que La Cadera de Eva es un espacio de análisis y para profundizar en el tema.

Las editoras coincidieron en que su puesto como editora especializada es reciente en sus medios de comunicación y fue producto de las protestas o movilizaciones sociales feministas que hicieron visible la necesidad garantizar una cobertura mediática más profesional y poder hacer análisis de las problemáticas que afectan a las mujeres.

Las conclusiones de este foro buscan contribuir a la Agenda Feminista, que presentó ayer el Consejo Consultivo, así como al Foro Generación Igualdad, que iniciará en México el próximo 29 de marzo.