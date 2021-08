INE aprueba financiamiento 2022, 5 mil 821 mdp serán repartidos entre siete partidos

El PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México se quedarán sin presupuesto tras no obtener la votación mínima requerida en las pasadas elecciones, el TEPJF aún definirá el estatus de su registro

Aquínoticias Staff

Los siete partidos políticos con registro a nivel nacional se perfilan a recibir 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos de financiamiento público en 2022.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes el anteproyecto que contiene los recursos que recibirán Morena, el PAN, el PRI, el PRD, MC, el PT y el PVEM el próximo año.

El PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México no obtendrán dinero del erario en 2022 debido a que, pendiente a lo que decida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no mantendrán el registro por no alcanzar la votación mínima requerida en las pasadas elecciones federales del 6 de junio.

El financiamiento público de 2022 estará dividido de la siguiente manera:

Hasta ahora el INE no ha definido cómo se repartirá esa bolsa por partido, debido a que aún está pendiente de que se resuelvan impugnaciones al proceso federal en el Tribunal Electoral.

No obstante, Morena será la institución política que reciba la mayor cantidad de recursos, ya que es la fuerza política que obtuvo la mayor cantidad de sufragios en los comicios pasados.

El cálculo de la bolsa del financiamiento público anual se realizó considerando el número total de personas inscritas en el Padrón Electoral nacional, con corte al 31 de julio de este año, que asciende a un total de 95 millones 170 mil 381 personas, así como el 65 por ciento del valor de la UMA que corresponde a 58.25 pesos.

Definido este rubro, la Constitución prevé que el equivalente al 3 por ciento de estos recursos deben ser considerados para actividades específicas relativas a la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.

En tanto que la Ley General de Partidos Políticos establece que en año no electoral el equivalente del 2 por ciento de las actividades ordinarias permanentes debe ser considerado para franquicias postales y contemplar un monto que se distribuye igualitariamente para las franquicias telegráficas, a pesar de que no se han utilizado desde 2018.

Con información de El Financiero