INE se niega a dejar la Revocación de Mandado en manos de civiles; concluye difusión en radio y TV

En respuesta a la Organización “Que siga la Democracia”, consejeras y consejeros dejan en claro que por ley es competencia exclusiva del INE la instalación de casillas

En cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que a partir del este jueves 7 de abril, concluirá la difusión en radio y televisión del proceso de Revocación de Mandato y continuará con la publicación por todos los medios de comunicación social de la información necesaria para garantizar el ejercicio del derecho de participación ciudadana en dicho proceso.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, lamentó que se tenga que aprobar este proyecto de acuerdo, pero “se acatará la ley aunque no tenga sentido la ley” que establece una serie de prohibiciones, “que es absurda, porque durante tres días no se va a promover un ejercicio de participación ciudadana”.

Hizo votos porque sea producto de “un trabajo legislativo precipitado y no una trampa a la autoridad electoral impidiéndole la promoción para después reclamarle públicamente, como hemos venido viendo, de manera falaz, mentirosa y tan sistemática que no puedo no pensar que es hasta dolosa, de que este Instituto no está promoviendo el ejercicio”.

Festejó la discusión, pues sirve para aclarar a la ciudadanía que el INE no va a poder promover en estos días la Revocación porque lo decidieron los legisladores. “Quien diga que el Instituto no está promoviendo, está mintiendo” y mencionó que hasta el momento, se han transmitido más de un millón de spots en radio y televisión.

Lo ordena la Ley, no el Instituto

El artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, establece que la difusión de la consulta a la Revocación de Mandato deberá concluir hasta tres días previos a la fecha de la jornada de votación, mencionó la Consejera Dania Ravel Cuevas.

“En cumplimiento estricto a estas disposiciones, a partir del jueves 7 de abril no se realizarán más actividades de difusión de este proceso de participación ciudadana, no habrá más spots de radio y televisión invitando a la ciudadanía a que participe en él”, especificó.

La Consejera fue enfática al precisar que “se acata una decisión de las y los legisladores plasmada en la ley, para que el INE deje de difundir la Revocación de Mandato previo a la jornada de votación, como si el Instituto no fuera la autoridad encargada de su organización y difusión y fuese un actor o tuviera un interés particular para que los resultados se dieran en uno u otro sentido, cuando nuestro único interés es que la ciudadanía cuente con las mejores condiciones posibles para que pueda ejercer su derecho político a participar en la Revocación de Mandato”.

La Consejera Claudia Zavala Pérez llamó a seguir generando información respecto a la ubicación de las casillas, así como las medidas de seguridad sanitaria que tendrán que seguir las ciudadanas y los ciudadanos durante la consulta de Revocación de Mandato, con el fin de que puedan ejercer de mejor manera su derecho.

En una segunda intervención, Zavala lamentó que en este proceso de Revocación de Mandato “las y los servidores públicos han dejado mucho que desear en términos democráticos”, ya que “han hecho caso omiso de las determinaciones de las autoridades -en materia de difusión del ejercicio-, incluso del Tribunal Electoral. Eso no se había visto antes, eso habla de muy poca responsabilidad de parte del funcionariado público”, apuntó.

Cumple INE con la difusión objetiva e imparcial

En seguida, la Consejera Carla Humphrey Jordan sostuvo que el INE cumplió con su obligación de difundir la Revocación en tiempos de la autoridad electoral, tanto en radio como en televisión, pero también en medios impresos, sitios de internet, mecanismos de publicidad alternativa como bardas, carteles, cartelera, pantallas digitales, parabuses, vallas fijas y móviles, redes sociales, además de los foros nacionales, estatales y distritales, así como un largo etcétera.

“Hemos cumplido con una difusión objetiva, imparcial y con fines informativos, la cual, de ninguna forma, ha estado dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía en favor o en contra de la Revocación de Mandato”, aseveró, al considerar que puede seguirse difundiendo información necesaria para que la ciudadanía haga efectivo su derecho a participar en la Revocación de Mandato.

Se desconoce el propósito del Poder Legislativo de incluir esta disposición en la ley

El Consejero Ciro Murayama Rendón cuestionó con qué propósito legisladores evitaron que los días previos a la jornada de Revocación, el INE cesara la promoción de la misma. “Aquí yo creo que hubo un problema de concepción por parte del legislador, que confundió la propaganda electoral propiamente dicha, el proselitismo, con la información. El mensaje del árbitro invitando a participar es distinto que el mensaje de las partes invitando a votar en uno o en otro sentido”, dejó en claro.

“¿Qué sentido tiene que hoy en la noche salgan del aire los anuncios del INE en todos los concesionarios de radio y televisión del país?”, insistió. “Nosotros entonces lo que estamos haciendo es irnos a aquello que no entra en la restricción que impuso el legislador y vamos a seguir difundiendo que hay mecanismos muy fáciles para ubicar las casillas que van a estar cerca de los domicilios de la gente”, explicó.

Competencia exclusiva del INE la instalación de casillas

En otro punto de la sesión, el Consejo General dejó claro que, en plena observancia de los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral y con base en la ley, es competencia exclusiva del INE la instalación de casillas para el proceso de Revocación de Mandato.

En acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, se respondió a la organización “Que siga la Democracia” que por ley es competencia exclusiva del INE la instalación de casillas, ya que esta asociación solicitó que la ciudadanía por iniciativa propia pueda instalar casillas ciudadanas en la consulta de Revocación de Mandato, porque a su parecer debe garantizarse la instalación de al menos una casilla en cada sección electoral.

No vamos a permitir un acto de ilegalidad

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, aclaró que si se permitiera que una agrupación ciudadana instale casillas en la Revocación de Mandato “lo que estaríamos haciendo es abrir la puerta a la ilegalidad y estaríamos legitimando a partir de este momento la parcialidad como un nuevo principio rector sobre el que se fundaría el sistema electoral en el futuro”.

Enfatizó que “el Consejo General ha protestado cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y no vamos a permitir, ni acompañar un acto de ilegalidad como el que se está pretendiendo”, sostuvo. Agregó “se emite un no enfático y rotundo, porque de otro modo estaríamos abriendo la puerta al desmantelamiento de nuestro sistema democrático”.

Lorenzo Córdova recordó que si hoy no hay el número de casillas que pide la ley “es por una decisión, que espero en el futuro, con humildad y compromiso democrático, las y los diputados no vuelvan a cometer o a tomar”.

La petición es contraria a la ley y al modelo que se ha construido en tres décadas

La Consejera Dania Ravel Cuevas agregó que la petición no sólo es contraria a la ley, sino a un modelo ciudadano que ha costado más de tres décadas construir, pues recordó que precisamente por la falta de credibilidad en el modelo de casillas y en los resultados de la elección de 1988 y de legitimidad en el Ejecutivo Federal, se dio una de las principales reformas en materia electoral del país, en la que se creó el INE, la existencia de un control registral, el Padrón Electoral y la Credencial para Votar con Fotografía.

“El modelo que tenemos ahora es fruto de años de aprendizaje y nos ha costado muchos años construirlo, es fruto del desarrollo democrático como país, por lo tanto, coincido que la respuesta a la pregunta que se nos formuló debe ser un contundente no”.

Atribución exclusiva del INE

La Consejera Norma De la Cruz Magaña coincidió con la negativa, al recordar que es una atribución exclusiva del Instituto la ubicación de las casillas, la doble insaculación y capacitación de las ciudadanas y ciudadanos, emitir y entregar la Lista Nominal y la papeleta, así como acreditar a las representaciones y observadoras y observadores.

Para ello, el INE realiza una doble insaculación y doble capacitación, los consejos distritales aprueban el número y la ubicación de las casillas en lugares establecidos en la ley, “no ser casas habitadas por servidores públicos o de confianza, no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto o locales de partidos políticos y no ser locales ocupados por cantinas, centros de vicios o similares”.

Preocupante que quienes se organizaron para convocar el ejercicio sean juez y parte

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña apuntó que la solicitud hecha por la asociación civil es preocupante “porque significa que se quieren desconocer nuevamente las atribuciones del INE y, por otra parte, que las personas interesadas quieren ser juez y parte, es decir, no sólo se organizaron para convocar a este ejercicio inédito, sino que además quieren instalar las casillas”, lo que conlleva hacer el escrutinio y cómputo de las mismas, advirtió.

Ruiz aclaró que la responsabilidad de la cantidad de casillas que se instalarán para la consulta de Revocación de Mandato es de la Cámara de Diputadas y Diputados, “por no haber dado los recursos solicitados en tiempo y forma por esta institución”.

Privatizando las elecciones

Lo que está pidiendo un grupo de particulares es “que demos carta de validez a todos los trucos de aquel viejo pasado de picaresca y defraudación del voto contra los cuales la sociedad mexicana se movilizó durante décadas para darse un sistema electoral confiable, digno de una democracia, y por eso es que las elecciones son una función estatal en un organismo profesional y autónomo”, puntualizó el Consejero Ciro Murayama.

Es decir, que parte de la función electoral se privatice y se capture por un grupo de particulares. “Estaríamos rompiendo cada uno de los eslabones de la confianza de la cadena de confianza en el sufragio efectivo, estaríamos privatizando las elecciones y renunciando a la imparcialidad, a la objetividad y a la legalidad”, agregó.

Regresión histórica

“Espero que esta petición no sea la confesión de parte de querer apropiarse totalmente de las elecciones, ¿a eso le llaman democracia?”, cuestionó el Consejero Jaime Rivera Velázquez, quien afirmó que representaría una regresión histórica ya superada por el país.

Dijo entender que la propuesta surja de una agrupación particular “que ha demostrado mucho entusiasmo y muchos recursos para promover el proceso”, pero cuestionó que la pretensión la repitan representantes de partidos especializados en materia electoral y que además sean legisladores los que insistan que se haga algo contrario a la ley, “es muy preocupante porque es una confesión del propósito de este partido, de apropiarse por entero del control de la elección, controlar las casillas, hacerse cargo de los preparativos de una elección, poner en manos del gobierno todos los eslabones del proceso electoral”.

Pretensión de destruir a la autoridad electoral

Para el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona es evidente que el INE enfrenta “una política de confrontación destinada a destruir a esta autoridad autónoma e instalar, no se ha dicho con claridad qué, en su lugar, aunque ya se tienen algunos indicios”.

Manifestó que se ha exagerado la restricción en el número de casillas y se ha evitado decir, que cerca del 80 por ciento de los electores van a votar en el mismo lugar donde se ubicaba su casilla o en una sección aledaña, porque las secciones contiguas se compactaron con las básicas y las personas que votaban en las contiguas votarán en el mismo lugar, nada más que todos en una sola cola, porque la complejidad de esta votación es diferente, “otra vez, esos son conocimientos técnicos y cuando la pericia está en burlas, la legalidad para tratar de imprimir un resultado prefabricado en las elecciones, pues es difícil entender esto”.

Modelo cierto y seguro

“El Instituto Nacional Electoral ha realizado todo lo que está a su alcance para poder llevar a cabo la Revocación de Mandato”, afirmó la Consejera Claudia Zavala, quien estableció que “nuestro modelo no es barato, pero sí es cierto y sí es seguro”.

En respuesta a la organización “le decimos que no se puede porque nuestro sistema recrea la democracia con certezas y con seguridades, que no se puede porque desquebraja todo el modelo que tenemos para que las y los ciudadanos podamos ejercer plenamente, en libertad, nuestros derechos”, además de que demandó que lejos de la coyuntura política dejen trabajar al INE para brindar a la ciudadanía lo que se merece.

El Consejero Martín Faz Mora también anunció que acompañaría el proyecto, porque la petición “es simple y llanamente ilegal”.

Explicó que “permitir que ciudadanos que no fueron seleccionados de forma aleatoria y capacitados, a partir de las directrices que establece la ley y la normatividad establecida por el Instituto, atenta directamente contra los principios de certeza y legalidad, más en un ejercicio en el que se impone un umbral de participación para dar obligatoriedad al resultado”.

Cada persona en la Lista Nominal podrá acudir a las casillas

Al intervenir, la Consejera Adriana Favela recordó que para instalar una casilla “tiene que darse todo un procedimiento, que ya se realizó por el INE”, desde la insaculación de las personas funcionarias hasta su capacitación y entrega de los paquetes, así como la documentación electoral. “Por eso no podemos acceder a la petición de la asociación civil Que siga la democracia”, subrayó.

Garantizó que aun cuando no se van a instalar las 168 mil casillas que el INE contemplaba inicialmente, “lo cierto es que cada persona que está en la Lista Nominal de Electores este domingo 10 de abril puede acudir a la casilla que le corresponda para poder participar en este ejercicio de Revocación de Mandato”.