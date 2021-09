Inevitable, ruta hacia utilización de la urna electrónica: IEPC en conversatorio

De haber elecciones extraordinarias en algunos municipios de Chiapas, el IEPC podría explorar las condiciones para implementarla: Oswaldo Chacón Rojas

Aquínoticias Staff

Este martes, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo el Conversatorio virtual “Urna Electrónica: una perspectiva desde las elecciones locales”, en el que se tocaron temas relacionados con la implementación de este dispositivo en procesos electorales y la experiencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, una de las entidades más adelantadas en el uso de esta herramienta tecnológica.

En su mensaje de bienvenida, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, señaló que, de haber elecciones extraordinarias en algunos municipios de Chiapas, el IEPC podría explorar las condiciones para implementar la urna electrónica en algunos casos y en función de la viabilidad técnica y operativa que en su momento pudiera determinar el INE. Por lo pronto, informó que ya se han tenido reuniones preliminares de trabajo para analizar la posibilidad de utilizar en un número mínimo de casillas.

Chacón Rojas indicó que, todo ello dependerá en primera instancia, de lo que en su momento determine el Congreso Local sobre la realización o no de elecciones extraordinarias en municipios donde no se pudo llevar a cabo la elección o donde los resultados electorales fueron anulados. “Es un tema complejo en términos operativos y culturales. Sin embargo, de haber elecciones extraordinarias se abriría un escenario de oportunidad y el IEPC se está preparando. La decisión final de su utilización o no corresponde al INE, pero la experiencia de su implementación parcial en estados como Hidalgo, Coahuila o Jalisco generan optimismo”.

En su oportunidad, Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC Jalisco, comentó que la experiencia de aquella entidad con la utilización de la urna electrónica, ha sido un proceso evolutivo con un proyecto de alcance nacional, el cual ha sido adoptado por varias entidades. “Su manejo comenzó con la realización de mecanismos de participación no vinculantes, así como con la renovación de dirigencias de partidos políticos”.

Aseveró que, la urna electrónica se utilizó en el reciente proceso electoral, instalando 966 dispositivos, y aunque hubo impugnaciones, no se produjo la nulidad de ninguna casilla, pues las autoridades jurisdiccionales confirmaron los resultados. Ello es una garantía del uso de la tecnología.

Alcaraz Cross añadió que, esta herramienta, es un instrumento que no solo genera confianza, sino que atrae a la participación y que contribuye a dejar la fatiga electoral por los cómputos, para que una vez finalizadas las jornadas electorales y con la inmediatez que la urna electrónica ofrece, se pueda tener la tranquilidad y seguridad de un resultado electoral que inhibe conductas postelectorales.

Por su parte, el Fiscal de Delitos Electorales de Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez, asentó que, desde la procuración de justicia, la urna electrónica es vista como un blindaje a los procesos electorales, que además dota de certeza, reduce el desgaste humano de resguardo de boletas, así como los tiempos de escrutinio y cómputo en la casilla. “La implementación de este mecanismo constituye un gran avance para el desarrollo de una jornada de votación y no permite la posibilidad de que ocurran delitos que sí podrían darse en condiciones convencionales. Sin duda, se trata de una herramienta de mejora”.

Durante este foro, se contó con la presencia de los consejeros electorales Guillermo Rojo Martínez, Edmundo Henríquez Arellano, el secretario ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes, así como de representantes de los partidos políticos con registro y acreditación ante el IEPC.