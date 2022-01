Inicia el 2022 sin caos: Apps para organizarte diariamente

Organizar mejor tu día permitirá cumplir no solo tus propósitos de año nuevo, sino cualquier meta sin que las presiones de no saber por dónde comenzar te agobien

Lucero Natarén / Aquínoticias

Ser una persona organizada es algo que probablemente no todos podamos manejar muy bien. Hay quienes lo ponemos en nuestra lista de nuevos propósitos de año, sin embargo, en ocasiones quedamos en el intento, pues al parecer en más de una ocasión necesitamos ayuda.

Para este mal que nos aqueja traemos cinco aplicaciones (apps), las cuales difícilmente permitirán que olvides realizar alguna tarea y te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa sin dejar a un lado el dedicarte tiempo para ti.

Empecemos bien el año con estas apps que están al alcance de tu mano y que además están mejor evaluadas por los usuarios de la Google Play Store:

Any.do: esta aplicación cuenta con una variedad de funciones para hacer listas de tareas, agregar recordatorios para que no olvides incluso los cumpleaños, te llevará la agenda del día y también hará una planificación de cada minuto de tu vida.

Focus To-Do: esta plataforma va más allá de organizar tu trabajo diario, pues utiliza la técnica Pomodoro para que te concentres en lo importante, así que tu tiempo lo dividirá en 25 minutos con intervalos de 5 minutos para descansar. Además, al final de la semana, mes y año, te entregará un informe para que veas tus avances y/o retrocesos.

Google Tasks: es muy común que los usuarios tengan una cuenta de Gmail, así que para facilitarles la vida Google integró esta app que funciona para crear tareas y subtareas Esta unión facilita la colaboración y sincronización de las actividades y eventos que se deben de hacer.

Memorigi: al igual que las aplicaciones pasadas, ésta te organizará la vida, ya que registrará tus tareas, calendarios y recordatorios. Sin embargo, esta app, a diferencia de las demás, sí tiene costo.

Microsoft To Do: Con esta aplicación no tendrás pretextos para olvidar alguna actividad, ya que además de ser un ágil organizador, también establece recordatorios y tareas diarias. Así que tu única tarea será ir agregando tus actividades para ejecutarlas en tiempo y forma.

Para descargar estas apps, solo búscalas por su nombre en el buscador de la Google Play Store y dale “Instalar”, así, en cuestión de minutos, tendrás tu vida organizada e iniciarás el año con el pie derecho.