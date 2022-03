Instituciones de Educación Superior tienen un papel vital en la eliminación de la discriminación

Por otro lado, la pandemia acentuó problemáticas de violencias ligadas a la estigmatización que hay en México

Lucero Natarén / Aquínoticias

De acuerdo con el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, la pandemia ha puesto en evidencia problemáticas de violencias ligadas a la estigmatización que existen en México. Por tal razón, aseveró, hay que luchar contra los estereotipos y dogmas que acentúan la violencia contra otras personas, para llegar a la igualdad real y sustantiva.

En esta lucha, a propósito del Día de la Cero Discriminación, celebrada este 1 de marzo, el experto indicó que las Instituciones de Educación Superior como “centros de enseñanza para el progreso”, juegan un papel importante para dirigir hacia un trato más equitativo hacia las mujeres, las niñas, la población migrante, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar o con enfermedades como el VIH.

Y es que para quien fuera el ombudsman nacional de 2014 a 2019, no basta que los derechos estén en la Constitución. “No basta que me digas que soy igual ante la ley, si no se erradican las barreras que me imposibilitan alcanzar esa igualdad”.

Para hacer efectiva la igualdad, el experto quien también fungió como Abogado General de la UNAM en 2008, indicó que es necesario que las autoridades de los distintos niveles de gobierno y poderes generen las condiciones.

El abogado estimó que si bien en los últimos tiempos se han generado avances, como el reconocimiento de los afrodescendientes, quienes estaban invisibilizados, es importante “pasar de la norma a la política pública”.

A propósito del Día de la Cero Discriminación, este es impulsado por la Asamblea General de Naciones Unidas desde 2013. El 1 de marzo se celebra el derecho de las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Se pone de manifiesto cómo pueden informarse y fomentar la inclusión, compasión, paz y, sobre todo, poner fin a cualquier forma de exclusión.