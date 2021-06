Integrantes de Orquesta y Coneculta, entre “dimes y diretes”

Mientras la dependencia de cultura asegura que no pueden dar paso directo a músicos de orquesta sinfónica, integrantes piden que audiciones sean a nivel estatal no nacional

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Recientemente, un medio de comunicación en Chiapas, publicó que las y los músicos de la Orquesta Sinfónica de Chiapas denunciaban haber sido despedidos de esta agrupación, versión que los integrantes de la misma rechazaron, argumentando que ellos nunca expusieron que habían sido cesados.

Lo que denunciaron fue hostigamiento por parte de autoridades de Coneculta, así como del nuevo director Rogelio Maximiliano Flores Vergara, para intentar sacar a las y los 45 músicos (15 profesionales y 30 becarios), a través de pruebas –de las que dicen no estar en contra-, pero sí colocándolos en desventaja.

Emmanuel Coutiño, uno de los integrantes de esta agrupación destacó que, la audición que Coneculta pretende realizar se lleva a cabo cada seis meses, sin embargo, se hace únicamente entre músicos chiapanecos y como método de evaluación a quienes ya conforman la Orquesta, puesto que ellos fueron los fundadores de la misma.

“La cuestión es que las audiciones sí se hacen cada seis meses, pero son acá, en el estado como para ver cómo estamos, algunas plazas libres se ponen a juego… nosotros no estamos diciendo que no se haga la audición, pero que sea interna, únicamente para nosotros, no como pase directo, pero sí como requisito, si es lo que está pidiendo la Auditoría”.

Por su parte, Matza Maranto Zepeda, directora de Coneculta, explicó que lo que se está pidiendo a las y los integrantes, es llevar a cabo un proceso (entre ellos someterse a evaluaciones) para poder formar parte de la Orquesta.

“Aquí a nadie se le despidió… tienes que hacer un proceso como todos los trabajadores del estado, no podemos hacer una excepción y prácticamente que les demos pase directo porque eso y en cualquier lugar es corrupción”.