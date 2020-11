Irma Ramírez Molina / Jaque con Dama

Fundaciones: el acto anticipado de campaña

Conforme avanzan los días para el inicio del proceso electoral (domingo 10 de enero del 2021) para elegir a 40 diputados al Congreso del Estado y 124 Ayuntamientos, diversos aspirantes a candidaturas, entre ellos particulares y servidores públicos en activo, realizan actos soterrados y amañados, para posicionarse ante la ciudadanía chiapaneca, previo al inicio de las precampañas y campañas electorales, violentando la equidad en la contienda, protegidos por lagunas en la legislación electoral y la omisión de algunas autoridades.

En los actos anticipados de campaña, deben haber actos de autoridad, ejemplares, de firmeza, para contener este tipo de ilícitos y, en su caso, dar vista a la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General del Estado, para que se apliquen correctivos y se dicten las medidas precautorias, necesarias para mantener el estado de derecho, porque vuelven las “Asociaciones Civiles” disfrazadas de “Fundaciones” para ser utilizadas como plataforma de promoción de la imagen, ya sea de un particular o de un servidor público en funciones, lo que es ajena a los fines y objeto de estas asociaciones “dizque” ciudadanas.

En diversos municipios de Chiapas, hay “calientes” que brincan como “chapulines” fingiendo ser presidentes de fundaciones o amigos de estas. Para muestra, un botón: el Contador Gilberto Rodríguez de los Santos y Alfonso de Jesús Oropeza Montes de Oca, de Ocosingo: promotores de Yerat Iván Trujillo, Secretario Municipal del Ayuntamiento, quien busca cualquier pretexto para aparecer en los medios de comunicación, como recientemente lo hizo en Televisa, cuando debió hacerlo el Presidente Municipal, Jesús Oropeza Nájera, por la emergencia, lo que denota la omisión del actual alcalde o un decidido apoyo a su Secretario Municipal, para impulsarlo como candidato a sucederlo en la alcaldía.

Existen también varios aspirantes a candidatos que son nombrados por partidos políticos como presidentes de algún comité municipal; por ejemplo, el líder de Chiapas Unido en Mapastepec, José Antonio Ortiz de la Rosa que, con esta forma amañada de hacer reuniones públicas y privadas, se aprovecha del cargo para realizar acciones partidistas con grupos o eventos masivos, sin que exista un freno a estas conductas y sin que, hasta el momento, se haya ejercido alguna acción en su contra.

La autoridad electoral debe revisar la lista de los recién nombrados como presidentes de Comités Municipales de partidos políticos y dar seguimiento a sus actividades para después, confrontarlas con los posibles registros como candidatos, porque esto desequilibra la competencia y viola el principio de equidad.

También hay expresidentes municipales en franca campaña de apoyo a aspirantes a candidatos como Felipe López Pérez, de Salto de Agua, que descaradamente hace proselitismo y campaña anticipada a favor de Miguel Guzmán, de la organización FUCADE y Valentín Pérez, de Alianza Campesina.

El ex alcalde fue declarado culpable de violencia política de género por el Tribunal Electoral y tiene, además, una larga lista de observaciones en la Auditoria Superior del Estado y cuenta con diversas carpetas de investigación por el delito de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad en su contra, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en el expediente FED/CHIS/OCOS/0001032/2020, para ser más exactos.

En ese mismo enredo están otros exfuncionarios de su administración como Pascual Vázquez Peñate (ex Tesorero), José Antonio Montejo López (ex Tesorero) y Asariel López Urbina (ex Director de Obras Públicas), quienes también acompañan a Felipe López Pérez en sus andanzas de apoyo a aspirantes a candidatos a la Presidencia Municipal, con todo lo que, en su momento, “tomaron prestado” de Salto de Agua, pero jamás devolvieron.

La propia FGR ha confirmado que están próximas a liberarse órdenes de aprehensión en contra de diversos exfuncionarios, por desvió de recursos federales y otras irregularidades, como el cobro de cheques con firmas falsas de los constructores o pagándole a quien no debían, por lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tiene conocimiento de estas irregularidades y se apresta a obsequiar las respectivas órdenes de aprensión.

Es claro el mensaje de la 4T: cero tolerancias a la corrupción y quienes quieran intentar verle la cara a la autoridad, corren el riesgo de ser los próximos huéspedes distinguidos del Amate, antes de Año Nuevo.

