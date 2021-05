Irma Ramírez Molina / Jaque con Dama

El gran negocio de las casetas

Ellos, los presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Matucmatzá han hecho de las movilizaciones un negocio bastante lucrativo, pues de acuerdo a los que saben, en las 29 veces que han tomado la caseta de la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas, la empresa ha dejado de percibir 7.25 millones de pesos en el primer trimestre del año.

De ser así, la gran pregunta sería, a quien le está quedando esa millonaria cantidad, porque al final los manifestantes cobran una cuota a los transportistas que tienen que pasar esa vía, a veces entre 50 y 100 pesos a cada automovilista, porque no es la única caseta que bloquean, también lo han hecho con la de Arriaga-Ocozocoautla Tramo I y II; incluso la de Ocuilapa, aunque en menos ocasiones.

La Fiscalía General de la República, delegación Chiapas, debería actuar, porque además hay ya unas 200 querellas en los últimos dos años en agravio de dicha concesionaria contra las personas que toman estas instalaciones, que como ya se mencionó, se volvió un excelente negocio para ellos.

Pero insisto, a alguien le queda ese recurso económico definitivamente, porque no dejan de cobrar, al final el transportista si no le paga a la Caseta les paga a los presuntos normalistas, pero de gratis no pasa esa vía.

A eso súmele que siempre “secuestran” camiones para poder trasladarse cuando realizan sus manifestaciones, que, dicho sea de paso, nadie les prohibe ni les impide el derecho que tienen de llevarlo a cabo, pero ya vandalizar o afectan la propiedad de particulares, definitiva no es válido.

Y por cierto de los más de 90 estudiantes que fueron detenidos, 74 mujeres fueron vinculadas a Proceso con Firma Periódica, dos menores de edad vinculados con la Medida Cautelar de Externación y los 19 varones restantes vinculados con Prisión Preventiva Oficiosa por 45 días para determinar su posible responsabilidad en los hechos, es decir quedan encarcelados.

Siempre se ha dicho que los normalistas son carne de cañón de los maestros, pero también queda claro que no son niños a los que se les da indicaciones y obedecen ciegamente, por eso se insiste en que se debe reubicar la Escuela Normal Rural Mactumactzá.

Base de datos…-

En un hecho inédito, el Congreso del Estado entregó de manera formal la Cuenta Pública 2020 del Poder Ejecutivo, a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que realice su análisis y presente las observaciones correspondientes en tiempo y forma.

El presidente de la Mesa Directiva, José Octavio García Macías considera que es una muestra palpable de que es una acción de transparencia, responsabilidad que presenta el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.***

Quien va viento en poca en su campaña es el candidato de Morena, Jorge Constantino Kanter, a pesar que muchos de su mismo partido le han querido poner enormes piedras en el camino, pero ha logrado salvar.***

Mientras en Tuxtla Gutiérrez, quien va subiendo en la preferencia del público es Willy Ochoa, candidato de la alianza Va por Tuxtla, aunque claro está, algunas encuestas dicen lo contrario, pero porque fueron contratadas por los contrincantes.

Así mismo sus compañeros de fórmula de alianza, los aspirantes a la diputación federal, Emilio Salazar y al local, Roberto Serrano, y Carlos Penagos, también siguen trabajando casa por casa, en redes sociales se ve el trabajo que llevan a cabo. ***

La que va subiendo también es Tatyana Penagos, quien busca la diputación por el Distrito 13, a quien por cierto le estuvieron robado su propaganda. ***

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha dado todo lo necesario para realizar los debates que los candidatos desean, como el hecho en esta ciudad capital, donde Katy Aguiar, que busca la alcaldía de Tuxtla por el PT, tuvo un buen desempeño y mostró sus mejores propuestas. ***