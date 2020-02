Irma Ramírez Molina / Jaque con Dama

Los adelantados

Será hasta octubre cuando de inicio oficialmente el proceso electoral en la entidad, para elegir el próximo año presidentes municipales, diputados locales y federales; sin embargo más de un alcalde, sobre todo, se ha emocionado y ha usado al Ayuntamiento como plataforma para “iniciar” su campaña electoral.

La exhibición se da sobre todo en redes sociales, donde los alcaldes promocionan su persona, no sólo las actividades propias de su puesto, pero además también se ha notado a más de un regidor y síndico que hace lo propio, incluso la pareja de la primera autoridad, como es las directoras del DIF municipal.

De entrada el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha sancionado ya a un presidente municipal, Carlos Morales Vázquez, de Tuxtla Gutiérrez, a quien se le notificó bajara toda la publicidad alusiva a su persona, de quien se sabe pretende reelegirse.

A la legisladora del PRI y dirigente municipal en Cintalapa de ese partido, Luz María Palacios Farrera, (esposa del actual líder estatal del tricolor); al dirigente estatal de Chiapas Unido, Conrado Cifuentes Astudillo, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, por el incumplimiento a las disposiciones previstas en la normatividad electoral.

Así como a un medio de comunicación de la plataforma de Facebook, Público & Privado, “por la realización de actos de incumplimiento a las disposiciones previstas a la normatividad electoral, por la difusión de encuestas”.

Y es que cualquier persona física o moral que desee realizar alguna encuesta o sondeo de opinión deberá notificarlo a las autoridades correspondientes sobre la elaboración y difusión de la misma.

Sin embargo a pesar de que las sanciones están a la orden del día, más de 10 alcaldes siguen haciendo lo propio con miras a ser reelectos en dicho puesto, y sobre todo ante la falta de trabajo que no han realizado, no les queda más que promocionar sus cara para que la gente sepa al menos quien es su presidente municipal.

Es precisamente en las redes sociales donde sólo basta hecharle un vistaso a las páginas de los Ayuntamiento y saber quienes están ya a todo lo que da con la promoción de sus persona y que por supuesto no dude se llevarán al menos una amonestación, que claro está, no le impide en algún momento competir en algún puesto de elección popular.

Pero los movimientos electorales si bien es cierto aún falta la fecha para que inicien oficialmente, las piezas del ajedrez se están moviendo ya y los cambios empiezan en las dirigencias de los partidos políticos donde cada suspirante espera acomodar sus piezas que le permita poder avanzar en este proceso y carrera para lograr la candidatura y por ende el triunfo.

Ojalá los funcionarios públicos del gobierno estatal y federal entiendan que “los mensajes de propaganda gubernamental no pueden incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor/a público, misma que deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”; así lo señala el IEPC.

Sin embargo, no dude que las promociones se incremente, porque si bien es cierto sólo se elegirán alcaldes y diputados locales y federales; también es cierto que será la plataforma para quien busque la gubernatura.

Base de datos…

El jueves pasado cumplió 15 años la Universidad Politécnica de Chiapas, donde el rector, Navor Ballinas, festejó a todo lo alto; y en los próximos días la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), a través del rector, José Rodolfo Calvo Fonseca, conmemorara 20 años de autonomía universitaria.

Esta autonomía como se recordará se la otorgaron en el 2000 de acuerdo al Decreto 140, la cual además de darle autonomía le concedió estatus jurídico que es razón sustantiva del espíritu universitario y piedra angular del artículo 3ero constitucional. ***