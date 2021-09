Isela González: aliada de las y los guardianes de los bosques de la Tarahumara

De acuerdo con el informe “Defendiendo el mañana” de Global Witness, en 2019 México ocupó el cuarto lugar mundial con más personas defensoras del medio ambiente asesinadas. Asimismo, los informes que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, indican que entre 2012 y 2019 hubo 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente. Sólo en 2019 se registraron 39 ataques, de los cuales casi un tercio fueron homicidios.

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer (Cedehm) es la organización que abrió camino para que Isela y quienes integran ASMAC puedan seguir de forma más segura en el acompañamiento de la defensa del territorio indígena. Su coordinadora, Ruth Fierro Pineda, explicó en entrevista que gestionaron las medidas de protección a su favor, pero la ineficacia del Estado por garantizarles su derecho a defender Derechos Humanos, ha tenido impactos en el proyecto de vida de Isela.

“Esta falta de protección adecuada del Estado termina impactando en el derecho a la integridad moral de Isela. Tiene que ver con decir, yo me he soñado, he decidido hacer esto con mi vida, este es mi proyecto de vida: ser defensora. Cuando una no puede hacerlo el impacto no sólo es psicológico, sino que hay algo que te menoscaba esa moral, lo que te provoca un daño moral, porque no tiene la libertad de ejercer libremente el derecho a defender Derechos Humanos”, destacó.