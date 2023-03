Jaque con Dama / Irma Ramírez Molin

Nada nuevo

“Presiones, amenazas o escuchar el canto de las sirenas para debilitar la lealtad partidista, es un recurso que no debería de tener lugar en la buena política. Solo los débiles de carácter o quienes carecen de principios se doblan ante ellas, signo que la gente sabe reconocer y castigará negando su voto a quienes se acomodan buscando como sopla el viento”, afirma el diputado federal, Roberto Rubio; sin embargo, es de todos conocidos que hace mucho la lealtad partidista es algo que ya no existe en la mayoría de su militancia, no así en el legislador que desde que empezó ha pertenecido a este instituto.

Por eso no dude que por presiones, amenazas o escuchar el cantó de las sirenas, varios alcaldes estarán renunciando antes de que concluya este mes de marzo para tener el cinismo de buscar reelegirse ahora por Morena, eso si en el municipio en cuestión no está ya apartado por el dueño del dedito. Hasta el momento van San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo.

Cambiar de camiseta es una práctica que se ha dado desde hace mucho tiempo, sobre todo por conveniencia o amenazas en caso de los alcaldes que no están bien con sus cuentas públicas y bueno, por ahí hay una enorme puerta para que se vistan de naranja, motivo por el cual mejor abandonan el partido que les dio la oportunidad de tener un puesto de elección popular.

Por eso dice el dicho que ni falta el que se va, ni sobra el que llega, porque la mescolanza política estará a todo lo que da y ya en el Congreso del Estado ni le dijo, van a desaparecer fracciones y se crearan otras, tomando en cuenta que algunas se componen de máximo dos personas para lograr ese “status”.

Así que hay que esperar que de verdad en las próximas elecciones la gente sí logre reconocer quienes trabajaron por el pueblo y merecen de nuevo el voto y quienes sólo los volverán a ver en época de campaña para volver a quedar en el olvido una vez pasado el proceso electoral.

Y mientras Fabiola Ricci se despedaza por lograr la candidatura de Moren y sino de perdis del PVEM, resulta que la líder de este partido, Valeria Santiago, que no ayuda en nada, también se le ocurrió que se merece la candidatura a la presidencia municipal, por aquello de que el actual presidente municipal Mariano Díaz renunció el jueves pasado a las filas del Verde; pobre San Cristóbal, tan lejos de Dios y tan cerca de ciertos políticos.***

En Tapachula, la semana pasada dio inicio los trabajos para la construcción el Paso a Desnivel Vehicular “san Juan”, a través de la Secretaría de Obras Públicas del Estado que dirige Ángel Torres, el cual permitirá mejorar las condiciones de movilidad por ende disminuirá los tiempos de traslado. Es decir, no sólo Tuxtla se modernizará, sino también ese municipio fronterizo.***