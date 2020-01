Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

De los feminicidios al análisis

Feliz cumpleaños a mí, gracias a la vida

En lo que va del año desafortunadamente se han cometido al menos cuatro muertes de mujeres que al parecer primero fueron violadas, catalogados como feminicidios, donde se nota el odio, la saña de quienes lo perpetraron y, sobre todo, la exposición del cuerpo de la mujer.

De estos tres hogares que ahora están con el dolor de ver a su familiar perdido, mujeres que no rebasan los 20 años, incluso hay una niña de 6 años que también fue abusada y decapitada en Cacahoatán y por el cual, una turba enardecida, sin razón y sin control, quemó vivo a un sujeto con antecedentes penales de violación.

Algo está fallando, eso queda claro, no se puede perder la vida de las menores de esa manera y nadie se puede dar por excluido en esta responsabilidad que compete a todos, mínimo hacer caso al llamado de cuidémonos entre sí, apoyemos para evitar que una mujer más muera.

Esta responsabilidad compartida, por supuesto que no deja fuera a los papás, a las autoridades municipales, estatales y federales, porque no se puede seguir viviendo en una sociedad donde cada que sale una mujer se esté rogando al Todopoderoso regrese con vida y no se quede en el camino porque fue secuestrada, raptada, violada, asesinada, o que la propia pareja se canse de ella y termine con su vida.

Según al Observatorio Feminista contra la violencia a las mujeres de Chiapas, desde el 1º de enero a la fecha, han ocurrido 2 homicidios culposos, 5 feminicidios, más 1 posible feminicidio; en total suman 8 muertes violentas de mujeres en Chiapas.

Sin embargo, no tiene caso llenarnos de cifras de cuantas van y hacer comparativos, es momento sí de actuar, porque tampoco se puede estar tomando la justicia por propia mano, una vez consumado un feminicidio, el punto es prevenir y sobre todo exigir a las autoridades hagan su trabajo y no se limiten a salir a declarar que se investigará lo ya perpetrado, el delito ya hecho, cuando ellos están obligados a ver que eso no pase.

Permea en los colectivos feministas una duda razonable: ¿cuáles son esas acciones de emergencia, inmediatas, que se deben implementar ante éstas tragedias cotidianas? Nadie tiene una respuesta sensata, posible, real.

No cuando el germen del mal proviene del mismísimo hogar, cuando la serpiente da vuelta y pinta como una sociedad fallida desde el centro, el núcleo de su razón de ser, la familia.

Ahí no hay política pública que valga, que sirva, que se pueda medir para retomar el cauce; aquí es cuando se precisa de mentes disruptivas que saquen al buey de la barranca.

Sin embargo, nos consumimos en sesudos análisis y golpes de pecho que nada resuelven, lamentablemente.

Base de datos…-

Agradezco primero a Dios y a toda mi familia por llegar a un año más de vida; gracias también a quienes se han acordado de mí y han llamado para felicitarme anticipadamente.***

Desafortunadamente ya empezaron los incendios en Chiapas, por más llamados que hacen las autoridades, incluso el gobernador, Rutilio Escandón encabezó la Reunión para la Prevención y Combate de Incendios, donde pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a informar a la sociedad sobre los riesgos ambientales y consecuencias legales que existen por ocasionar incendios.

En 2019 se perdió 50 mil hectáreas de riqueza natural, porque la coordinación entre instancia fue como los billetes de cinco mil: inexistente y porque la curva de aprendizaje de Semahn fue muy larga, alta y complicada; pero se espera que en el estiaje 2020, por lo menos, los mueva la vergüenza de no saber hacer su propio trabajo.***

Francisco Javier Zorrilla Ravelo, exsecretario municipal del Ayuntamiento de Tuxtla que preside Carlos Orsoé Morales Vázquez no soportó más los aires de superioridad y cerrazón del experredista y lo que comenzó como una discusión sin sentido, terminó por aventarse los papeles en la cara y de una reunión de trabajo, quedaron a instantes de agarrarse a trompadas.

Eso es lo que cuentan en los pasillos de Palacio Municipal, todos lo creen, conociendo la soberbia del alcalde y la mecha corta del originario de Pichucalco.

Otros quisieran imitarlo, pero les gana la pobreza y los ancla el mísero sueldo de la 4T que, aunque sea para subsistir, les basta.***

Esos quienes barajan la posibilidad de sacar a Ismael Brito Mazariegos de la Secretaria de Gobierno, son los mismos que están relamiéndose los bigotes por ver, de algún modo, una debilidad en el gabinete estatal de Rutilio Escandón Cadenas.

No la hay, esa es la verdad; y proponer a Javier Jiménez Jiménez, de Hacienda a la oficina de política interna, tiene algo de sentido, pero no es factible.

Brito es probable que vaya a la próxima legislatura, junto a Sergio Alejandro Aguilar Rivera y José Uriel Estrada Martínez, titular del Consejo de Seguridad y Auditor Superior del Estado, respectivamente, más los que se acumulen de aquí al 2021.***