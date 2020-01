Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Los migrantes en México

Como se tenía programado, llevó la caravana 2020, integrada en su mayoría por migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, curiosamente los tres países donde México les dio sumas millonarias para buscar alternativas que permitan evitar más éxodo de centroamericanos.

Sin embargo, la convocatoria se dio por redes social y surgió efecto, nada más que está vez nadie los esperaba con los brazos abiertos, ni con las bolsas de comida o agua como sucedió la primera vez que se dio este fenómeno.

Al contrario, ahora hay voces que repudian esta caminata, sobre todo porque están sufriendo en carne propia este fenómeno por las personas que se han quedado varadas en Tapachula, en espera de una tarjeta o salvoconducto que les permita trasladarse por todo el país para lleva a la frontera norte y buscar alternativas para cruzar hacia Estados Unidos y lograr así el famoso “sueño americano”.

Esta vez los migrantes se tomaron con un muero de elementos de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración y otras corporaciones, para evitar entren al país, pero con todo y lo que han hecho, muchos han logrado cruzar.

Muchos trataran e esperar los documentos para viajar por el país, otros simplemente se irán por caminos de extravió a fin de no ser detenidos, toda vez que ahora la secretaría de Gobernación dice que no dará ni visas ni salvoconductos, únicamente apoyará a quienes pidan asilo.

Por otro lado, el gobierno federal anuncia que tiene destinado 4 mil empleos para loa migrantes que vienen en la caravana y estos serán en la frontera sur, además afirman les otorgarán albergue y medicinas.

Esto llama la atención porque precisamente de la frontera sur muchos chiapanecos se trasladas hacia la zona norte del país para conseguir trabajo porque simplemente en esta zona no hay forma de subsistir, y ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador les promete empleo a quienes han salido de su país con condiciones similares: las faltas de oportunidad, aunado a la fuerte inseguridad que viven en su país.

Es un hecho que las cosas se complican para los municipios fronterizos, porque no bien han solucionado la situación migratoria de los extracontinentales, nuevamente están aquí los centroamericanos, aunado a la amenaza latente del presidente de Estados Unidos si se deja pasar a todas estas personas sin papeles para que buscan como cruzar a ese país.

Definitivamente la situación de la frontera sur se complica a cada momento, porque lo migrantes vienen decididos a cruzar a México de la forma que sea y el gobierno mexicano a no permitir que lo hagan, por lo que la historia no ha concluido.

Ley del talión

Ahora la Fiscalía General de Justicia se puso las pilas y detuvo a algunas personas que están implicados en la muerte de quien ellos consideraron era el responsable de la violación y muerte de una menor en Cacahoatán.

Sin embargo, ahora hay otro, pero, los pobladores de Faja de Oro han bloqueado al municipio en demandan para que se liberen a los presuntos responsables de quemar vivo a una persona.

Este bloqueo claro está, deja secuelas, porque están impidiendo el paso incluso de las personas enfermas que necesitan ser trasladados al Hospital General en Tapachula; sin embargo, se esperan que la FGJ no ceda, porque como ellos mismos han dicho, la aplicación de la ley no se negocia, simplemente se aplica.

Base de datos…-

Para no ser extrañados este 2020, los normalistas de la Mactumaczá salen a la calle; esta vez protestan por la inseguridad, porque se suspenda el proyecto del Tren Maya, por el aumento de impuestos, contra los feminicidios y se detenga el abuso de poder.

Nadie cuestiona los motivos, simplemente que estos estudiantes deberían poner un poco más de énfasis en sus escuela, porque están tan desgastados, ya que se meten en todo, que a veces son hasta poco creíbles.***

El secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariego, se reunió con los sobrevivientes de Acteal, para ver los avances del proyecto de Acuerdo de Solución Amistosa, el cual permitirá que por diferentes mecanismos se ofrezca atención integral tanto a sobrevivientes como a familiares.

A 22 años de la matanza, el encargado de la política interna de este sexenio, se sumó al esfuerzo por atender la demanda de justicia y vida digna de este grupo de personas que lo perdieron todo aquel 22 de diciembre de 1997.***

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) fortalece su formación y ahora pondrá al servicio del Sistema Nacional de Salud los conocimientos adquiridos en su formación universitaria a través de los alumnos y egresados de las licenciaturas en fisioterapia, nutriología, enfermería y cirujano dentista.***